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В Центре Гамалеи начали испытания вакцины от COVID в виде капель для носа

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / РИА Новости
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / РИА Новости

В Центре имени Гамалеи начались клинические испытания специальной версии вакцины «Спутник V», предназначенной для детей до 3–4 лет. По словам директора центра Александра Гинцбурга, речь идет о препарате, который будут выпускать в виде капель для носа, сообщает ТАСС.

«Это, безусловно, очень щадящая и удобная форма вакцинации детей, особенно детей маленького возраста. Я думаю, что в этом году мы начнем и закончим клинику интерназальной формы», — заявил Гинцбург на совещании у президента Владимира Путина. По словам ученого, сама вакцина для младенцев уже запатентована.

Также, по словам Гинцбурга, после регистрации для применения среди взрослых вакцины «Спутник Лайт» начнутся исследования ее применения для детей. По словам директора центра, вакцинация детей — «проблема, которая в ближайшее время встанет перед мировым сообществом». Он считает, что решить этот вопрос в России можно будет уже в текущем году.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В настоящее время вакцинация детей существующей версией препарата «Спутник V» не разрешена. В конце января заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов объяснял это тем, что в соответствии с принятой практикой вначале все клинические исследования проводятся на взрослых, а уже только потом на детях.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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