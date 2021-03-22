Путин заявил о стабилизировавшейся ситуации с коронавирусом в России

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В России удалось стабилизировать эпидемиологическую обстановку. Об этом заявил президент Владимир Путин на онлайн-встрече с разработчиками и производителями вакцин против COVID-19.

«Эффективная деятельность наших научных учреждений, всей системы здравоохранения позволили стабилизировать ситуацию с коронавирусом, защитить жизнь и здоровье миллионов наших граждан», — сказа глава государства.

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