Пандемия коронавируса , 22 мар, 15:48
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Путин заявил о стабилизировавшейся ситуации с коронавирусом в России
В России удалось стабилизировать эпидемиологическую обстановку. Об этом заявил президент Владимир Путин на онлайн-встрече с разработчиками и производителями вакцин против COVID-19.
«Эффективная деятельность наших научных учреждений, всей системы здравоохранения позволили стабилизировать ситуацию с коронавирусом, защитить жизнь и здоровье миллионов наших граждан», — сказа глава государства.
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