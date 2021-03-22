Кабмин предоставит субсидии за найм стоящих на учете безработных

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Правительство предоставит субсидии компаниям, которые трудоустроят безработных. Об заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Мишустин напомнил, что президентом России была поставлена задача к концу года восстановить занятость до коронавирусного уровня. Для этого, сказал премьер, будет внедрен новый инструмент стимулирования найма.

«Компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих граждан, которые на 1 января этого года состояли на учете в центрах занятости как безработные», — пояснил Мишустин. По его словам, ее размер составит три минимальных размера оплаты труда по 12 792 руб. на каждого нового сотрудника.

Материал дополняется