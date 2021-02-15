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В Минтруде перечислили факторы снижения безработицы

Постепенное снятие ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, восстановление спроса на работников и меры по восстановлению занятости способствуют снижению уровня безработицы в России, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минтруда.

Ключевыми мерами в ведомстве назвали субсидирование занятости и обучение безработных, предусмотренные в рамках национального проекта «Демография». Приобрести новые навыки смогут не менее 115 тыс. человек, говорится в сообщении. Кроме того, для каждого региона составлена индивидуальная программа по восстановлению занятости. На эти меры в региональных программах заложен почти 21 млрд руб.

В России за месяц прибавилось 125 тыс. безработных
Экономика
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В конце января этого года президент Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время вывести страну на допандемийный уровень безработицы. Он отметил улучшение ситуации на рынке труда за последние месяцы, однако, по его словам, она пока «остается достаточно напряженной». «В целом безработица увеличилась с 4,7% до, по-моему, 6,6%. Сейчас где-то 5,9% — т.е. снижение идет уровня безработицы», — сказал глава государства.

В октябре прошлого года министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что уровень безработицы вырос на 6,4%, в начале эпидемии этот показатель составлял 4,7%.

Минтруд безработица коронавирус
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