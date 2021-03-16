Голикова объяснила безработицу среди поколения Z

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Российская молодежь даже с высшим образованием не может найти работу, поскольку рынок труда не отвечает современным требованиям. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает ТАСС.

«Рынок труда сегодня так устроен, что пока он не отвечает тем требованиям, которые предъявляют сегодня молодые люди — так называемое поколение Z, которое родилось после 2000 года», — сказала она.

По словам вице-премьера, люди до 29 лет составляют 34% безработных в России.

В октябре прошлого года министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что уровень безработицы на фоне пандемии вырос на 1,3 млн человек. «На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения, это почти 20 млн человек», — заключил Котяков.