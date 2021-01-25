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Путин сообщил о задаче кабмина по показателям безработицы

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Кабмин должен обеспечить выход в ближайшее время на допандемийный уровень безработицы. Об этом в ходе онлайн-встречи со студентами российских вузов заявил президент страны Владимир Путин. Трансляцию вел РБК.

«Перед правительством стоит задача выйти в ближайшее время на докризисный — допандемийный уровень. И судя по тенденциям, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, такая задача абсолютно реалистична», — сказал президент.

По мнению Путина, ситуация на рынке труда за последние месяцы улучшилась, «но остается достаточно напряженной».

Пособие по безработице останется повышенным до конца 2021 года
Общество
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

«Потому что в целом безработица увеличилась с 4,7% до, по-моему, 6,6%. Сейчас где-то 5,9% — т.е. снижение идет уровня безработицы», — сказал глава государства.

Восстановление рынка труда и снижение уровня безработицы в качестве основной задачи на 2021 год для властей Путин называл также 5 января во время совещания по социальным вопросам.

В июне прошлого года Росстат назвал майские показатели безработицы максимальными начиная с марта 2012 года. Так, уровень безработицы в марте составил 6,1% рабочей силы. Число безработных к концу весны достигло 4,513 млн человек. В октябре Министерство труда сообщало о 6,4% — 4,8 млн безработных.

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