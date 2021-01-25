Путин сообщил о задаче кабмина по показателям безработицы

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Кабмин должен обеспечить выход в ближайшее время на допандемийный уровень безработицы. Об этом в ходе онлайн-встречи со студентами российских вузов заявил президент страны Владимир Путин. Трансляцию вел РБК.

«Перед правительством стоит задача выйти в ближайшее время на докризисный — допандемийный уровень. И судя по тенденциям, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, такая задача абсолютно реалистична», — сказал президент.

По мнению Путина, ситуация на рынке труда за последние месяцы улучшилась, «но остается достаточно напряженной».

«Потому что в целом безработица увеличилась с 4,7% до, по-моему, 6,6%. Сейчас где-то 5,9% — т.е. снижение идет уровня безработицы», — сказал глава государства.