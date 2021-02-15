Путин поручил до 1 марта разработать меры по трудоустройству безработных
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта разработать меры по трудоустройству безработных. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства.
«Обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных граждан, включая субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных», — приказал президент.
Путин также поручил обеспечить
Глава государства ожидает доклад о принятых мерах до 1 марта, далее — один раз в квартал.
В конце января президент России поручил правительству в ближайшее время вывести страну на допандемийный уровень безработицы. Он отметил улучшение ситуации на рынке труда за последние месяцы, однако, по его словам, она пока остается достаточно напряженной.
Минтруд России 15 февраля перечислил факторы, которые могут способствовать снижению уровня безработицы. Среди них постепенное снятие ограничений, введенных из-за эпидемии, восстановление спроса на рынке труда и меры по восстановлению занятости.