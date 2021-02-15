Путин поручил до 1 марта разработать меры по трудоустройству безработных

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта разработать меры по трудоустройству безработных. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

«Обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных граждан, включая субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных», — приказал президент.

Путин также поручил обеспечить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных.