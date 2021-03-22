Пандемия коронавируса , 22 мар, 15:56
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Путин сообщил о первых произведенных партиях вакцины центра Чумакова
Первые партии вакцины «КовиВак», производства Научного центра имени М.П. Чумакова, уже произведены и готовятся к вводу в гражданский оборот. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с разработчиками и производителями вакцин против COVID-19. Трансляцию ведет РБК.
«Еще одна вакцина — федерального Научного центра имени Чумакова — «КовиВак» готовится к вводу в гражданский оборот. Первые ее партии уже произведены, — сказал глава государства.
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