Xiaomi ответили на сообщения об отсутствии гаджетов с российским ПО

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Xiaomi не испытывает проблем с продажей своей продукции из-за действия закона о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения. Об этом РБК сообщил представитель компании.

«Насколько нам известно, с предустановленным российским ПО в продажу должны поступать продукты, произведенные после 1 апреля 2021 года. В настоящее время никаких юридических проблем, связанных с реализацией нашей продукции, мы не наблюдаем», — сказали в Xiaomi.

В компании отметили, что в будущем намерены выполнять закон о предустановке российского софта.

Закон об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на гаджеты подписал президент Владимир Путин в декабре 2019 года. Он предусматривает, что смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией SmartTV должны продавать с уже установленными российскими приложениями.