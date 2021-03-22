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Общество ,  
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Xiaomi ответили на сообщения об отсутствии гаджетов с российским ПО

Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters

Xiaomi не испытывает проблем с продажей своей продукции из-за действия закона о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения. Об этом РБК сообщил представитель компании.

«Насколько нам известно, с предустановленным российским ПО в продажу должны поступать продукты, произведенные после 1 апреля 2021 года. В настоящее время никаких юридических проблем, связанных с реализацией нашей продукции, мы не наблюдаем», — сказали в Xiaomi.

В компании отметили, что в будущем намерены выполнять закон о предустановке российского софта.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Закон об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на гаджеты подписал президент Владимир Путин в декабре 2019 года. Он предусматривает, что смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией SmartTV должны продавать с уже установленными российскими приложениями.

Изначально закон должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса эту дату перенесли на 1 января 2021-го, а затем — на 1 апреля этого года.

В ноябре прошлого года правительство утвердило 16 видов приложений, которые необходимо предустанавливать на продаваемые гаджеты. Среди них браузеры, мессенджеры, соцсети, новостные агрегаторы, антивирусы, облачные хранилиза, приложение «Госуслуги» и т.д.

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22 марта Ассоциация компаний интернет-торговли заявила, что в торговые сети еще не поступили устройства с предустановленным российским ПО, поскольку последние партии были произведены до 31 декабря прошлого года. Продавцы гаджетов опасаются, что товары с отечественными приложениями не успеют поступить в продажу и после 1 апреля. В Ассоциации указали, что ретейлеры пока не понимают, к каким юридическим рискам ведет такая ситуация.

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