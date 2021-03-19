Названы самые популярные у россиян приложения для смартфонов
Сразу после покупки нового смартфона большинство россиян (60%) считают необходимым установить на него приложение «ВКонтакте», показал опрос, проведенный экспертами холдинга «Ромир». В числе наиболее важных для установки на новое устройство приложений были названы:
- Сбербанк Онлайн (38%);
- «Яндекс» (10%);
- Почта Mail.ru (10%);
- «Одноклассники» (8%)
После этого респондентов попросили назвать наиболее важные приложения в отдельных категориях. Среди социальных сетей лидерство осталось за «ВКонтакте», ее приложение выбрали для первоочередной установки 56,6% опрошенных, а на второе место в общем зачете вышло приложение для Instagram (29,4%). Приложение «Одноклассников» выбрали для первоочередной установки лишь 6,5% от общего числа опрошенных, но сразу 59% респондентов старше 40 лет. Мобильное приложение Facebook считают необходимым немедленно установить на новый смартфон лишь 4,1% опрошенных.
Среди мессенджеров лидерство удерживает WhatsApp: его готовы установить сразу после покупки гаджета 60,6% респондентов. На втором месте оказался Telegram (24,8%), на третьем — Viber (11,6%). ICQ до сих пор считают подлежащим первоочередной установке 3,9% россиян, показал опрос «Ромир».
В начале 2021 года правительство утвердило перечень программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и «умные» телевизоры. Правило должно начать действовать с 1 апреля. В частности, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться в том числе «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», «Госуслуги» и другие.