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Названы самые популярные у россиян приложения для смартфонов

Проведенный «Ромир» опрос показал, что потребители активно используют приложения, предустановка которых на продаваемые в России смартфоны вскоре должна стать обязательной
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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сразу после покупки нового смартфона большинство россиян (60%) считают необходимым установить на него приложение «ВКонтакте», показал опрос, проведенный экспертами холдинга «Ромир». В числе наиболее важных для установки на новое устройство приложений были названы:

  • Сбербанк Онлайн (38%);
  • «Яндекс» (10%);
  • Почта Mail.ru (10%);
  • «Одноклассники» (8%)

После этого респондентов попросили назвать наиболее важные приложения в отдельных категориях. Среди социальных сетей лидерство осталось за «ВКонтакте», ее приложение выбрали для первоочередной установки 56,6% опрошенных, а на второе место в общем зачете вышло приложение для Instagram (29,4%). Приложение «Одноклассников» выбрали для первоочередной установки лишь 6,5% от общего числа опрошенных, но сразу 59% респондентов старше 40 лет. Мобильное приложение Facebook считают необходимым немедленно установить на новый смартфон лишь 4,1% опрошенных.

Среди мессенджеров лидерство удерживает WhatsApp: его готовы установить сразу после покупки гаджета 60,6% респондентов. На втором месте оказался Telegram (24,8%), на третьем — Viber (11,6%). ICQ до сих пор считают подлежащим первоочередной установке 3,9% россиян, показал опрос «Ромир».

В начале 2021 года правительство утвердило перечень программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и «умные» телевизоры. Правило должно начать действовать с 1 апреля. В частности, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться в том числе «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», «Госуслуги» и другие.

Среди почтовых приложений явного лидера нет, россияне с почти равной частотой выбирают для первоочередной установки как Почту Mail.ru (35,4%), так и Gmail (34,5%). Несколько меньшей популярностью пользуется Яндекс.Почта (25,4%).

Выбирая браузер для смартфона, россияне предпочитают в первую очередь Google Chrome (38,8%) и Яндекс.Браузер (37,4%). Среди владельцев телефонов на базе iOS высока доля пользователей браузером Safari (70%).

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Фото:Arnd Wiegmann / Reuters

Среди навигационных сервисов наиболее необходимыми для установки сразу после покупки нового телефона участники опроса назвали Яндекс.Карты (41,8%), 2ГИС (28,6%) и Google Maps (26,8%).

«Социальные сети являются одной из главных площадок для времяпрепровождения как молодежи, так и более возрастной аудитории, а присутствие Сбербанка, «Яндекса» и Mail.ru в топе объясняется процессом их трансформации в экосистемы: уже сейчас в одном приложении можно и продукты заказать, и билеты в кино купить, и такси вызвать», — комментирует результаты исследования президент «Ромир» Андрей Милехин.

В число самых популярных для первоочередной установки приложений по разделам также вошли:

Облачные хранилища:

  • Яндекс.Диск — 37,9%;
  • Google Диск — 37,1%;
  • Облако Mail.ru — 16,1%

Антивирусы:

  • Kaspersky Internet Security — 47,1%;
  • Avast Mobile Security — 19,3%;
  • ESET Mobile Security & Antivirus — 9,6%

Видеосервисы:

  • IVI — 22,3%;
  • Netflix — 21,4%;
  • КиноПоиск — 18,3%

Онлайн-сервисы:

  • Youtube — 90,8%;
  • ТВ Онлайн — 2,4%;
  • БилайнТВ — 2,3%

Утилиты для взаимодействия с государственными органами:

  • «Госуслуги» — 89,1%;
  • «Мой налог» — 4%;
  • Пенсионный фонд России — 1,5%

Как считали

В исследовании приняли участие 800 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих во всех федеральных округах и владеющих смартфонами на iOS и Android. Выборка репрезентирует взрослое население России.

Автор
Евгений Калюков
смартфон мобильные приложения
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