Названы самые популярные у россиян приложения для смартфонов

Проведенный «Ромир» опрос показал, что потребители активно используют приложения, предустановка которых на продаваемые в России смартфоны вскоре должна стать обязательной

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сразу после покупки нового смартфона большинство россиян (60%) считают необходимым установить на него приложение «ВКонтакте», показал опрос, проведенный экспертами холдинга «Ромир». В числе наиболее важных для установки на новое устройство приложений были названы:

Сбербанк Онлайн (38%);

«Яндекс» (10%);

Почта Mail.ru (10%);

«Одноклассники» (8%)

После этого респондентов попросили назвать наиболее важные приложения в отдельных категориях. Среди социальных сетей лидерство осталось за «ВКонтакте», ее приложение выбрали для первоочередной установки 56,6% опрошенных, а на второе место в общем зачете вышло приложение для Instagram (29,4%). Приложение «Одноклассников» выбрали для первоочередной установки лишь 6,5% от общего числа опрошенных, но сразу 59% респондентов старше 40 лет. Мобильное приложение Facebook считают необходимым немедленно установить на новый смартфон лишь 4,1% опрошенных.

Среди мессенджеров лидерство удерживает WhatsApp: его готовы установить сразу после покупки гаджета 60,6% респондентов. На втором месте оказался Telegram (24,8%), на третьем — Viber (11,6%). ICQ до сих пор считают подлежащим первоочередной установке 3,9% россиян, показал опрос «Ромир».