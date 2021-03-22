Песков исключил проведение разговора Путина и Байдена 22 марта

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Планов провести в понедельник, 22 марта, телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Джозефом Байденом нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, сегодня нет такого в планах. Собственно, насколько я понимаю, не было готовности американской стороны», — сказал Песков.

Ранее, 18 марта, Путин в качестве возможных дат проведения разговора с президентом США называл 19 или 22 марта.

17 марта Байден в разговоре с журналистом ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. В тот же день российские власти вызвали посла России в США для консультаций в Москву.