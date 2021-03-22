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Первые 100 дней Байдена ,  
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Песков исключил проведение разговора Путина и Байдена 22 марта

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Планов провести в понедельник, 22 марта, телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Джозефом Байденом нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, сегодня нет такого в планах. Собственно, насколько я понимаю, не было готовности американской стороны», — сказал Песков.

Ранее, 18 марта, Путин в качестве возможных дат проведения разговора с президентом США называл 19 или 22 марта.

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Джо Байден

17 марта Байден в разговоре с журналистом ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. В тот же день российские власти вызвали посла России в США для консультаций в Москву.

18 марта Путин, комментируя заявление Байдена, сказал, что готов провести срочный разговор с американским президентом в прямом эфире, поскольку это было бы интересно для народов обеих стран.

Пресс-секретарь американского президента Джейн Псаки тогда заявила, что Байден будет занят 19 марта. Кроме того, по ее словам, лидеры России и США уже провели одни переговоры и «есть другие мировые лидеры, с которыми президент США еще не взаимодействовал». Сам американский лидер выразил уверенность, что такие переговоры «в какой-то момент» состоятся.

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Песков сказал, что на переговорах, если они пройдут, будут обсуждаться двухсторонние отношения и вопросы, «связанные с постоянными безосновательными обвинениями России во всем».

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