Кремль назвал темы в случае разговора Путина и Байдена

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

У президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, наверное, будет много вопросов друг к другу в случае разговора. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вопросы двусторонних отношений, вопросы того, как их выстраивать дальше. Вопросы, связанные с постоянными безосновательными обвинениями России во всем», — перечислил Песков.

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Джо Байден 17 марта в интервью ABC News согласился с утверждением, что президент России является убийцей. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он сказал: «Ммм, да». На следующий день Путин предложил ему в ближайшие дни провести переговоры, чтобы «не пикироваться вот так заочно». В ответ на это Белый дом объявил, что в пятницу, 19 марта, Байден будет занят и не сможет провести переговоры. Пресс-секретарь Джен Псаки также напомнила, что у лидеров России и США уже был телефонный разговор.

Байден 19 марта выступил с речью о ситуации с вакцинацией от коронавируса в США. Сразу после окончания речи президент вышел из зала, не став отвечать на вопрос журналистов о том, согласится ли он провести разговор с Путиным.