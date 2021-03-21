Глава МИД Венгрии заявил о нападках ЕС из-за вакцины «Спутник V»

Глава МИД Венгрии рассказал о нападках со стороны ЕС после одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и раскритиковал механизм закупки вакцин Евросоюзом. Венгрия первой в ЕС одобрила российский препарат

Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что страна столкнулась с политическим давлением со стороны Европы после того, как власти страны одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом он заявил в интервью RT.

«Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: «А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?» Нет, мы подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой взор на восток, вместо того чтобы смотреть только на запад», — рассказал Сийярто.

Также в ходе интервью глава венгерского МИД заявил, что политика централизованной закупки вакцины европейскими странами провалилась. «Несмотря на обещания и ожидания, вакцин поступает гораздо меньше, и это происходит куда медленнее, чем было заявлено», — сказал он.

Сам Сийярто привился «Спутником V» накануне. Власти страны одобрили российский препарат 21 января. Венгрия стала первой страной ЕС, одобрившей «Спутник V». 1 марта к ней присоединилась вторая страна — Словакия.