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Глава МИД Венгрии заявил о нападках ЕС из-за вакцины «Спутник V»

Глава МИД Венгрии рассказал о нападках со стороны ЕС после одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и раскритиковал механизм закупки вакцин Евросоюзом. Венгрия первой в ЕС одобрила российский препарат
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что страна столкнулась с политическим давлением со стороны Европы после того, как власти страны одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом он заявил в интервью RT.

«Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: «А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?» Нет, мы подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой взор на восток, вместо того чтобы смотреть только на запад», — рассказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии привился от коронавируса российским «Спутником V»
Общество

Также в ходе интервью глава венгерского МИД заявил, что политика централизованной закупки вакцины европейскими странами провалилась. «Несмотря на обещания и ожидания, вакцин поступает гораздо меньше, и это происходит куда медленнее, чем было заявлено», — сказал он.

Сам Сийярто привился «Спутником V» накануне. Власти страны одобрили российский препарат 21 января. Венгрия стала первой страной ЕС, одобрившей «Спутник V». 1 марта к ней присоединилась вторая страна — Словакия.

Согласно договору, заключенному между венгерскими властями и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Россия предоставит Венгрии в три этапа 2 млн доз вакцины для прививки 1 млн человек. Вакцинация «Спутником V» в Венгрии началась в начале февраля.

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19 марта о возможности закупки российского препарата заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, Германия может самостоятельно закупить российскую вакцину «Спутник V», если Евросоюз после одобрения препарата регулятором не пойдет на централизованные поставки.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Тамерлан Гаджиев
Венгрия ЕС вакцина Спутник V
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