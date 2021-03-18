Песков заявил об отсутствии планов по встрече Путина и посла России в США

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Конкретных планов встречи президента Владимира Путина и российского посла в США Анатолия Антонова нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В настоящий момент нет таких конкретных планов, но посол в любом случае будет в Москве. Он будет в Москве не один день, и в случае необходимости президент примет решение о заслушивании посла», — сказал Песков.

17 марта президент США Джозеф Байден, утвердительно ответил на вопрос журналиста ABC: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?» Кроме того, по словам американского президента, он в телефонном разговоре предупредил российского лидера о последствиях, если обнаружится вмешательство России в прошедшие осенью 2020-го президентские выборы в США.

Вечером того же дня Антонова пригласили в Москву для консультаций.