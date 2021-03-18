Посольство назвало дату возвращения посла России из США в Москву

Российский посол в США Анатолий Антонов 20 марта вылетит в Москву для получения консультаций насчет будущего отношений России и Штатов. Об этом сообщило в Facebook российское посольство в США.

«Посол России в США А.И.Антонов вылетает 20 марта в Москву на консультации. В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей», — уточнило посольство.

Дипмиссия отметила, что в последние годы Вашингтон сознательно заводил взаимоотношения с Россией в тупик. Посольство указало, что «отдельные непродуманные заявления американских руководителей» могут привести к полному «обрушению» и так напряженного диалога между странами. В то же время российская сторона выступает за налаживание связей с США, поскольку наряду с Россией они несут «особую ответственность за международный мир и безопасность».