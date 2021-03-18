Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 73,1 (+0,14) Инвестиции, 17 мар, 13:40
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 86,97 (-0,02) Инвестиции, 17 мар, 13:40
СМИ узнали о решении правительства урезать поддержку «зеленой» энергетики Бизнес, 03:23 Посольство назвало дату возвращения посла России из США в Москву Политика, 03:23 В Иркутске задержали удерживавшего в доме двухлетнего ребенка мужчину Общество, 03:09 Российские саперы разминировали 1,7 тыс. гектаров в Карабахе. Видео Политика, 03:00 Бизнес-леди, нейросети и дресс-код: как увольнять и набирать сотрудников РБК Стиль и Ermanno Scervino, 02:45 В ЛДПР предложили расширить право пожарных на досрочную пенсию Общество, 02:42 Разведка США предупредила об угрозе атак экстремистов Политика, 02:19 Импорт без оглядки на рубль: как хеджировать валютные риски РБК и Банк «Открытие», 01:56 Белый дом пообещал вскоре сообщить о новых санкциях против России Политика, 01:43 Канцлер Австрии призвал ускорить регистрацию «Спутника V» в Европе Общество, 01:08 «Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов Спорт, 01:01 «Челси» впервые с 2014 года вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов Спорт, 00:57 Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов Спорт, 00:56 Почему инвестиции в индустриальную недвижимость — новый тренд Партнерский материал, 00:50
Политика ,  
0 

Посольство назвало дату возвращения посла России из США в Москву

Российский посол в США Анатолий Антонов 20 марта вылетит в Москву для получения консультаций насчет будущего отношений России и Штатов. Об этом сообщило в Facebook российское посольство в США.

«Посол России в США А.И.Антонов вылетает 20 марта в Москву на консультации. В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей», — уточнило посольство.

Захарова объяснила решение пригласить посла России в США в Москву
Политика
Анатолий Антонов

Дипмиссия отметила, что в последние годы Вашингтон сознательно заводил взаимоотношения с Россией в тупик. Посольство указало, что «отдельные непродуманные заявления американских руководителей» могут привести к полному «обрушению» и так напряженного диалога между странами. В то же время российская сторона выступает за налаживание связей с США, поскольку наряду с Россией они несут «особую ответственность за международный мир и безопасность».

МИД России пригласил Антонова в Москву вечером 17 марта. Этому предшествовало интервью президента США Джо Байдена каналу ABC News, в котором тот рассказал о своем телефонном разговоре с Владимиром Путиным. По словам американского лидера, он предупредил российского президента об ответственности за вмешательство в выборы, но обещал продолжить сотрудничать с Москвой. Журналист ABC поинтересовался у Байдена, как он относится к докладу американской разведки, в котором утверждалось, что во время президентских выборов в ноябре о российские власти организовали кампанию по «очернению» его кандидатуры и Демократической партии. Байден в ответ заявил, что Россия «заплатит цену», но не стал уточнять детали.

Он также положительно ответил на вопрос о том, считает ли Путина убийцей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже назвал эти слова оскорбительными для россиян.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Звериный оскал капитализма: как немец сделал $2,5 млрд на пиве для собак Почему культовый Reebok терпит неудачи 30 лет На книжной полке Безоса: что читает основатель Amazon
США посол МИД
Материалы по теме
В Совфеде отреагировали на слова Байдена о Путине
Политика
Посла России в США пригласили в Москву после слов Байдена о Путине
Политика
Байден ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter