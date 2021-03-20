Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Правительство России разрешило въезд иностранных студентов из 25 стран Общество, 21:41 Тренер сборной Хорватии подтвердил приглашение Олича в ЦСКА Спорт, 21:37 Черноморский флот начал слежение за эсминцем США Thomas Hudner Политика, 21:28 В Петербурге допустили открытие летних кафе значительно раньше обычного Общество, 21:25 Зачем люди покупают полуфабрикаты РБК и Русский продукт, 21:21 Карацев впервые в карьере выиграл теннисный турнир серии ATP Спорт, 20:48 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 марта Общество, 20:40 Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 20:39 «Авангард» обыграл «Металлург» во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина Спорт, 20:28 Антонов покинул посольство в Вашингтоне и направляется в Москву Политика, 20:26 СКА победил «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф Кубка Гагарина Спорт, 20:21 В Италии проведут испытания «Спутника V» Общество, 20:18 Народный артист СССР, оперный певец Нестеренко умер в Вене от COVID-19 Общество, 20:07 Гейтс назвал планы Байдена повысить налоги «зашедшими слишком далеко» Экономика, 19:38
Политика ,  
0 

Черноморский флот начал слежение за эсминцем США Thomas Hudner

Эсминец Thomas Hudner
Эсминец Thomas Hudner (Фото: USNavyEurope / Twitter)

Силы Черноморского флота начали слежение за действиями эсминца США Thomas Hudner в Черном море. Об этом РБК сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО противоракетной обороны Thomas Hudner ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 20 марта», — отметили в центре.

Шестой флот ВМС США 20 марта сообщил в Twitter, что Thomas Hudner направляется в Черное море для проведения операции по обеспечению безопасности.

Столтенберг объяснил усиление НАТО в Черном море действиями России
Политика
Йенс Столтенберг

Ранее, 17 марта, силы Черноморского флота взяли на сопровождение испанский фрегат «Мендес Нуньес», который зашел в Черное море. На разведку в Черное море после захода туда корабля НАТО вышел российский фрегат «Адмирал Эссен».

С 27 февраля по 6 марта в Черном море прошли учения НАТО «Посейдон 21». Ими руководила Румыния, также были задействованы силы и средства из Болгарии, Франции, Греции, Испании, США и Турции.

В феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс усилил свое присутствие в Черном море в ответ на действия России в регионе. Ранее он обвинил Москву в наращивании военной мощи в Черном море.

Читайте на РБК Pro
Нассим Талеб — РБК: «Я вижу угрозу серьезнее пандемии» Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Пять безотказных способов создать себе проблемы на таможне Марк Завадский: «Герман Греф для меня как Петр I»

В Совфеде указывали, что Россия действует в Черноморском регионе в ответ на агрессивную политику альянса.

Черноморский флот США эсминец слежение новости
Материалы по теме
Черноморский флот начал следить за фрегатом «Мендес Нуньес»
Политика
В Черном море начались учения НАТО
Общество
Российский флот проследит за кораблями ВМС Испании и Греции в Черном море
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter