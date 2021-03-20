Черноморский флот начал слежение за эсминцем США Thomas Hudner

Эсминец Thomas Hudner (Фото: USNavyEurope / Twitter)

Силы Черноморского флота начали слежение за действиями эсминца США Thomas Hudner в Черном море. Об этом РБК сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО противоракетной обороны Thomas Hudner ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 20 марта», — отметили в центре.

Шестой флот ВМС США 20 марта сообщил в Twitter, что Thomas Hudner направляется в Черное море для проведения операции по обеспечению безопасности.

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Ранее, 17 марта, силы Черноморского флота взяли на сопровождение испанский фрегат «Мендес Нуньес», который зашел в Черное море. На разведку в Черное море после захода туда корабля НАТО вышел российский фрегат «Адмирал Эссен».