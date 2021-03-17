Черноморский флот начал следить за фрегатом «Мендес Нуньес»

Испанский фрегат «Мендес Нуньес» (Фото: Javier Diaz / Reuters)

Испанский фрегат «Мендес Нуньес» зашел в Черное море, силы Черноморского флота взяли этот корабль на сопровождение. Об этом РБК сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата «Мендес Нуньес» ВМС Испании, зашедшего в акваторию Черного моря 17 марта», — сказали в ведомстве.

В отделе информационного обеспечения Черноморского флота «РИА Новости» рассказали, что на рекогносцировку (разведку) в Черное море после захода туда корабля НАТО вышел российский фрегат «Адмирал Эссен».

Военные «Адмирала Эссена» проведут штурманские и навигационно-гидрографические исследования рельефа дна и регистрацию изменений участков побережья Крыма и Краснодарского края, сообщили во флоте.