Россия ответила на обвинения НАТО в усилении присутствия в Крыму

НАТО усиливает свое присутствие в регионе Черного моря, Россия действует в ответ «на агрессивную политику» альянса, заявил «РИА Новости» сенатор от Крыма Сергей Цеков. Так он прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который обвинил Россию в наращивании военной мощи в Черном море, в том числе в Крыму.

«Россия действует в районе Крыма и регионе Черного моря исключительно в рамках защиты своей безопасности. Что касается НАТО, то они как раз усиливают свое присутствие в регионе, прикрываясь якобы возросшей активностью России там», — сказал Цеков.

По его словам, в альянсе «пылят с больной головы на здоровую».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, в свою очередь, считает, что обвинения в адрес России НАТО нужны для того, чтобы обосновать увеличение затрат организации на оборону. Альянс, по его мнению, воспринимает Россию как «более удобного противника, которого можно безнаказанно обвинять». Россия должна укреплять свою экономику и повышать благосостояние людей, отметил депутат.

«Таким образом, будет больше осуществляться отчислений на усиление обороноспособности страны, влияние страны на другие государства, заинтересованность других стран сотрудничать с РФ в различных отраслях», — сказал он, добавив, что страна «будет демонстрировать свою силу не только в военном, но и в экономическом плане».