Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 74,44 (+0,96) Инвестиции, 26 фев, 13:39
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,37 (+0,87) Инвестиции, 26 фев, 13:39
Артистку Людмилу Лядову госпитализировали с COVID-19 Общество, 18:48 Пашинян вновь попросил президента Армении уволить главу Генштаба Политика, 18:34 Дубль форварда сборной Гамбии принес «Ростову» ничью в матче с «Зенитом» Спорт, 18:28 Баффет в ежегодном письме пожаловался на бонды и дал совет держать акции Инвестиции, 18:24 В Черном море начались учения НАТО Общество, 18:18 Акция протеста в Ереване с требованием отставки Пашиняна. Трансляция Политика, 18:16 Союз биатлонистов России обратился в CAS из-за ограничений на ЧМ Спорт, 18:13 Украинские националисты забросали пиротехникой офис генпрокурора в Киеве Общество, 17:39 Чек-листы здорового питания: как следить за прогрессом новых привычек РБК, Перекрёсток и Almette, 17:38 Большунов рассказал о появившихся на глазах слезах в победной гонке ЧМ Спорт, 17:37 Гигантский айсберг откололся от Антарктиды Общество, 17:18 Президент Армении отказал Пашиняну в увольнении главы Генштаба Политика, 17:07 В Ереване началась акция протеста с требованием отставки Пашиняна Политика, 16:57 Копить или тратить: от чего зависит выбор жизненной стратегии РБК и Сбер, 16:49
Общество ,  
0 

В Черном море начались учения НАТО

Фото: fortele.navale.romane / Instagram
Фото: fortele.navale.romane / Instagram

В Черном море стартовали учения НАТО «Посейдон 21». Ими руководит Румыния, привлечены военные еще шести стран. Об этом говорится на сайте Генштаба румынских ВМС.

«Командование флота Констанцы проводит запланированные учебные мероприятия на море, на суше и в воздухе, в которых задействованы силы и средства из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, США и Турции», — уточняется в сообщении.

Российский фрегат с «Калибрами» принял участие в учениях Пакистана. Видео
Политика

Учения продлятся по 6 марта. Цель — усилить быстрое реагирование сил Североатлантического союза «в контексте непрерывных изменений в региональной среде безопасности».

Участники отработают борьбу с подводными угрозами, в частности выявление и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств, авиацией, надводными кораблями и подводными лодками противника. Кроме того, проведут учебные маневры для буксировки поврежденного корабля, пополнения запасов в море и оказания первой помощи.

Ранее в феврале в учениях НАТО впервые за последние десять лет приняли участие корабли ВМФ России. К международным учениям «АМАН-2021» в акватории Пакистанского порта Карачи присоединялись российские фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.

НАТО учения Черное море
Материалы по теме
Корабли ВМФ России впервые за 10 лет проведут совместные с НАТО учения
Политика
США провели секретные учения в Европе для оценки готовности к войне
Политика
Российский фрегат с «Калибрами» принял участие в учениях Пакистана. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter