В Черном море начались учения НАТО

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В Черном море стартовали учения НАТО «Посейдон 21». Ими руководит Румыния, привлечены военные еще шести стран. Об этом говорится на сайте Генштаба румынских ВМС.

«Командование флота Констанцы проводит запланированные учебные мероприятия на море, на суше и в воздухе, в которых задействованы силы и средства из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, США и Турции», — уточняется в сообщении.

Учения продлятся по 6 марта. Цель — усилить быстрое реагирование сил Североатлантического союза «в контексте непрерывных изменений в региональной среде безопасности».

Участники отработают борьбу с подводными угрозами, в частности выявление и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств, авиацией, надводными кораблями и подводными лодками противника. Кроме того, проведут учебные маневры для буксировки поврежденного корабля, пополнения запасов в море и оказания первой помощи.