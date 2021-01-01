НАТО обвинило Россию в наращивании военной мощи в Крыму

Россия усиливает военное присутствие в Черном море, в том числе в Крыму, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его словам приводятся на сайте альянса.



«Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. Она продолжает наращивать военную мощь в Крыму. И все активнее размещает свои силы в Черном море», — сказал Столтенберг по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО.

НАТО в ответ усиливает свое присутствие «на суше, море и в воздухе», отметил он.

Ранее альянс в своем докладе о реформировании «НАТО — 2030» назвал Россию главной военной угрозой. «В перспективе до 2030 года Россия, скорее всего, останется главной военной угрозой для альянса», — говорится в нем.

Перед этим в НАТО заявляли, что Россия «стремится к гегемонии над бывшими советскими республиками и подрывает их суверенитет и территориальную целостность». В частности, В частности, речь идет о российской «агрессии» на Украине и в Грузии, сказали там.