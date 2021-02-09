Столтенберг объяснил усиление НАТО в Черном море действиями России

Йенс Столтенберг (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Североатлантический альянс усилил свое присутствие в Черном море в ответ на действия России в регионе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Украины Денисом Шмыгалем, передает пресс-служба организации.

По словам генсека НАТО, альянс продолжает усиливать свое присутствие в Черном море. «Только за последние три недели три корабля ВМФ США находились в Черном море. В том числе прошли учения с украинским ВМФ», — сказал Столтенберг. Он также заверил, что альянс продолжит поддерживать Украину.

В декабре 2020 года Столтенберг обвинил Россию в наращивании военной мощи в Черном море, в том числе в Крыму. Он указывал, что Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. «Она продолжает наращивать военную мощь в Крыму. И все активнее размещает свои силы в Черном море», — заявлял он.

До этого в НАТО заявляли, что Россия «стремится к гегемонии над бывшими советскими республиками и подрывает их суверенитет и территориальную целостность».