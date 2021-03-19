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Кадыров посоветовал Байдену «быть мужчиной» и поговорить с Путиным

Президент США Джо Байден должен согласится на предложенный президентом России Владимиром Путиным открытый диалог,  заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Да будьте вы мужчиной, Джо Байден! Отвечайте за слова и не позорьтесь. Примите предложение президента России. Поговорите и выскажитесь, если есть что сказать. <...> Воспользуйтесь моментом и покажите свое истинное лицо!», — написал Кадыров.

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По мнению главы Чечни, в ответ на предложение Путина поговорить пока слышны только «слабые весточки» от администрации Байдена, а сам американский президент «весь погрустнел». 

«Не надо увиливать от разговора, ссылаясь на некие рабочие командировки и встречи. Нет сейчас ничего важнее и, в первую очередь, для самой Америки, чем диалог в интересах российско-американских отношений. Они и так находятся в стрессовом состоянии», — указал Кадыров.

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Джо&nbsp;Байден и Владимир Путин

Он добавил, что разговор Путина и Байден нужен простым гражданам США и России, у которых «есть много вопросов».

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Ранее Байден утвердительно на вопрос, считает ли Путина убийцей, и пообещал, что Россия «заплатит» за вмешательство в американские выборы.

После этого российского посла в США Анатолия Антонова пригласили в Москву для консультаций. Сам Путин заявил, что готов в ближайшее время поговорить с Байденом, «чтобы не пикироваться заочно», и пригласил его на дебаты в прямом эфире. «Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн, без всяких задержек, в открытой, прямой дискуссии», — сказал Путин.

Байден не стал отвечать на вопрос журналистов о том, согласится ли он провести разговор. Позже он заявил, что поговорит с Путиным «в какой-то момент».

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