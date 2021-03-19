Кадыров посоветовал Байдену «быть мужчиной» и поговорить с Путиным

Президент США Джо Байден должен согласится на предложенный президентом России Владимиром Путиным открытый диалог, заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Да будьте вы мужчиной, Джо Байден! Отвечайте за слова и не позорьтесь. Примите предложение президента России. Поговорите и выскажитесь, если есть что сказать. <...> Воспользуйтесь моментом и покажите свое истинное лицо!», — написал Кадыров.

По мнению главы Чечни, в ответ на предложение Путина поговорить пока слышны только «слабые весточки» от администрации Байдена, а сам американский президент «весь погрустнел».

«Не надо увиливать от разговора, ссылаясь на некие рабочие командировки и встречи. Нет сейчас ничего важнее и, в первую очередь, для самой Америки, чем диалог в интересах российско-американских отношений. Они и так находятся в стрессовом состоянии», — указал Кадыров.