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Первые 100 дней Байдена ,  
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Кадыров позвал Байдена лечиться в Грозный

По мнению главы Чечни, Белому дому необходимо внимательно следить за президентом США, поскольку есть угроза, что он нажмет красную кнопку
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что президенту США Джо Байдену «надо лечиться, а не управлять страной». По его словам, американскому лидеру нужна медицинская помощь. Заявление Кадырова последовало после интервью Байдена, в котором тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.

«Байден хоть и был включен в мой санкционный список, но, учитывая, что американская медицина бессильна перед его недугом, приглашаю президента США к нам в Грозный. Мы вылечим Джо Байдена или как минимум постараемся ему восстановить память», — сообщил Кадыров.

По мнению главы Чечни, Белому дому необходимо очень внимательно следить за Байденом. «Иначе он может не просто подписаться под всякой ересью, но еще, не дай бог, нажать на красную кнопку, и прощай, американская мечта», — добавил Кадыров.

Путин ответил на слова Байдена фразой «тот сам так называется»
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Кадыров также предположил, что во время интервью Байдену «подсыпали галлюциногенные препараты по указанию экс-президента Дональда Трампа».

«Сам Байден находится по горло в крови. Он продолжает политику, которая несет смерть и страдания миллионам людей. Более отъявленного убийцы, чем президент США, среди лидеров государств сегодня нет», — написал Кадыров.

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В четверг высказывание Байдена в интервью телеканалу ABC прокомментировал и Владимир Путин. Он сказал, что ответил бы американскому президенту пожеланием здоровья.

«Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. Исходя из этого, оцениваем его действия», — отметил российский президент. По его словам, правящий класс США громкими обвинениями в адрес других стран решает в том числе внутренние задачи и внешнеполитические проблемы. Он напомнил, что США — единственная в мире страна, которая применила ядерное оружие против мирного населения в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году.

Автор
Артем Филипенок
Джо Байден Рамзан Кадыров
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