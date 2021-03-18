Кадыров позвал Байдена лечиться в Грозный

По мнению главы Чечни, Белому дому необходимо внимательно следить за президентом США, поскольку есть угроза, что он нажмет красную кнопку

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что президенту США Джо Байдену «надо лечиться, а не управлять страной». По его словам, американскому лидеру нужна медицинская помощь. Заявление Кадырова последовало после интервью Байдена, в котором тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.

«Байден хоть и был включен в мой санкционный список, но, учитывая, что американская медицина бессильна перед его недугом, приглашаю президента США к нам в Грозный. Мы вылечим Джо Байдена или как минимум постараемся ему восстановить память», — сообщил Кадыров.

По мнению главы Чечни, Белому дому необходимо очень внимательно следить за Байденом. «Иначе он может не просто подписаться под всякой ересью, но еще, не дай бог, нажать на красную кнопку, и прощай, американская мечта», — добавил Кадыров.

Кадыров также предположил, что во время интервью Байдену «подсыпали галлюциногенные препараты по указанию экс-президента Дональда Трампа».