Захарова оценила планы Twitter по политике в отношении мировых лидеров

Мария Захарова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия пересматривает подход к сервису микроблогов Twitter. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение Twitter пересмотреть свою политику в отношении мировых лидеров.

«Мы тоже хотим, чтобы наша политика оставалась актуальной с учетом постоянно меняющегося характера политического дискурса в Twitter, поэтому мы пересматриваем наш подход к Twitter», — написала она в Facebook.

Ранее Twitter объявил, что пересматривает свою политику в отношении мировых лидеров, чтобы найти решение, как поступать с политиками, которые нарушают правила использования соцсети. «Мы хотим, чтобы наша политика оставалась актуальной с учетом постоянно меняющегося характера политического дискурса в Twitter», — говорится в заявлении на сайте микроблога. Для этого Twitter решил обратиться к общественности, чтобы узнать, должны ли, по их мнению, мировые лидеры подчиняться тем же правилам, что и другие пользователи. Опрос будет проводиться среди пользователей с 19 марта по 12 апреля.

Ранее, 10 марта, Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter в России. Данное решение объяснили тем, что соцсеть с 2017 года не удаляет противозаконный контент: публикации, склоняющие несовершеннолетних к совершению самоубийств, посты с информацией о наркотиках и детской порнографии. Ведомство также обвинило сервис в «злостном нарушении» законов России.