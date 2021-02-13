Российские дипломаты заявили о блокировке аккаунта делегации в Twitter

Константин Гаврилов (Фото: RusArmscontrol / Facebook)

Twitter заблокировал официальный аккаунт российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава делегации Константин Гаврилов.

«В чем причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам?», — написал Гаврилов.

Гавлилов назвал подобные действия социальной сети актом цензуры и процитировал Вольтера: «Я не согласен с тем, что ты говоришь, но я готов умереть за твое право говорить это».