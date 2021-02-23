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Twitter объявил о блокировке 100 связанных с Россией аккаунтов из-за их попыток «повлиять на США, ЕС и НАТО». Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Компания поделила удаленные аккаунты на две группы. В первую попали 69 аккаунтов, действия которых были направлены на «ослабление стабильности и надежности НАТО». Во вторую — 31 аккаунт, их соцсеть связывает с российским Агентством интернет-исследований.

Кроме того, Twitter удалил аккаунты, связанные с правительствами Ирана и Армении. Иранские аккаунты были удалены на основе информации, предоставленной ФБР. Согласно ей, эти учетные записи пытались дестабилизировать обстановку в США во время первых президентских дебатов избирательной кампании 2020 года.

Армянские учетные записи были удалены из-за оскорбительных постов в отношении Азербайджана и его государственных деятелей. Владельцы аккаунтов иногда выдавали себя за азербайджанские политические фигуры или азербайджанские СМИ.