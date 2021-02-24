Роскомнадзор проверит законность блокировки 100 аккаунтов в Twitter

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Роскомнадзор потребовал от руководства Twitter список 100 связанных с Россией аккаунтов, к которым был ограничен доступ, а также разъяснение причины их блокировки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Роскомнадзор потребовал от социальной сети предоставить списки заблокированных аккаунтов, а также подтверждение их связи с российскими государственными органами», — говорится в сообщении.

Ранее Twitter объявил о блокировке 69 аккаунтов, действия которых якобы были направлены на «ослабление стабильности и надежности НАТО», и 31 аккаунта, которые якобы связаны с российским Агентством интернет-исследований.

В середине февраля Twitter заблокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене. Тогда российские власти выразили надежду, что приостановка является технической проблемой. Позже аккаунт был разблокирован.