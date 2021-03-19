Белоруссия напишет новую песню к «Евровидению» после запрета

Группа «Галасы ЗМеста» (Фото: galasyzmesta.by)

Группа «Галасы ЗМеста», которая будет представлять Белоруссию на «Евровидении», подготовит новую песню, после того как организаторы конкурса отклонили предыдущий вариант. Об этом сообщил глава «Белтелерадиокомпании» Иван Эйсмонт, передает ОНТ.

«Учитывая наше сотрудничество с ЕВС, мы аналогичным образом предложили группе «Галасы ЗМеста» предоставить нам какой-то иной вариант. Новую песню. И сейчас, насколько я знаю, идет активно работа», — сказал Эйсмонт.

11 марта организаторы «Евровидения» заявили, что заявленная песня «Галасы ЗМеста» не может в нынешнем ее виде участвовать в конкурсе, поскольку ставит под сомнение его аполитичность.

По мнению Эйсмонта, в песне не было политического контекста.

«По-моему, это понятно любому человеку, кто знаком с русским языком. Каждый трактует так, как ему выгодно», — указал глава «Белтелерадиокомпании».