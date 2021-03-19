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Белоруссия напишет новую песню к «Евровидению» после запрета

Группа «Галасы ЗМеста»
Группа «Галасы ЗМеста» (Фото: galasyzmesta.by)

Группа «Галасы ЗМеста», которая будет представлять Белоруссию на «Евровидении», подготовит новую песню, после того как организаторы конкурса отклонили предыдущий вариант. Об этом сообщил глава «Белтелерадиокомпании» Иван Эйсмонт, передает ОНТ.

«Учитывая наше сотрудничество с ЕВС, мы аналогичным образом предложили группе «Галасы ЗМеста» предоставить нам какой-то иной вариант. Новую песню. И сейчас, насколько я знаю, идет активно работа», — сказал Эйсмонт.

11 марта организаторы «Евровидения» заявили, что заявленная песня «Галасы ЗМеста» не может в нынешнем ее виде участвовать в конкурсе, поскольку ставит под сомнение его аполитичность.

По мнению Эйсмонта, в песне не было политического контекста.

«По-моему, это понятно любому человеку, кто знаком с русским языком. Каждый трактует так, как ему выгодно», — указал глава «Белтелерадиокомпании».

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Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

«Галасы 3Места» — музыкальный коллектив, который создали бывшие участники КВН из Барановичей. Он существует несколько лет, но свое название получил весной 2020 года. Популярной группа стала осенью.

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Коллектив в своих песнях высмеивает протесты и забастовки, которые в прошлом году проходили в Белоруссии, а также действия лидеров белорусской оппозиции.

После того, как организаторы «Евровидения» объявили об отказе допустить песню к участию в конкурсе, «Галасы ЗМеста» заявили, что могут отказаться от участия. Лидер коллектива Дмитрий Бутаков отметил: «У меня были сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И на этом все закончится». Кроме того, он допустил отказ Белоруссии от участия в конкурсе. Но через два дня президент страны Александр Лукашенко сказал, что Белоруссия будет готова сменить песню при необходимости.

С августа прошлого года в стране проходят акции протеста. Они начались после того, как на выборах президента победил Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 года. В ходе протестных акций были столкновения силовиков с оппозиционерами. Западные страны ввели санкции против руководства Белоруссии, в том числе против Лукашенко, обвинив власти страны в нарушении прав человека и фальсификации выборов.

В феврале депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро выступила с предложением запретить Белоруссии участвовать в «Евровидении». Она указала на недопустимость сотрудничества с гостелерадиокомпанией страны, поскольку ее глава Эйсмонт находится в европейском санкционном списке.


 

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