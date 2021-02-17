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В Европарламенте предложили отстранить Белоруссию от Евровидения

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press
Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press

Депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро предложила запретить Белоруссии участвовать в песенном конкурсе Евровидение. Об этом говорится на сайте парламентария.

По ее словам, недопустимо, чтобы Европейский вещательный союз (EBU) сотрудничал с государственной телерадиокомпанией Белоруссии, поскольку ее глава Иван Эйсмонт уже находится под санкциями ЕС. Она намерена обратиться с письмом в EBU и собирает подписи под ним.

В заявлении Карлсбро пишет, что уже более 100 сотрудников компании были уволены, некоторые находятся в тюрьме.

Евровидение — конкурс, призванный объединить европейские страны. По словам Карлсбро, государственная телекомпания, которая притесняет своих сотрудников и журналистов, а также имеет менеджера, внесенного в санкционный список ЕС, не может принимать участие в конкурсе.

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Санкции против Эйсмонта, наряду с высокопоставленными чиновниками Белоруссии, были введены в декабре прошлого года. Ограничения ввели и против жены Ивана Эйсмонта Натальи, пресс-секретаря президента Белоруссии.

В августе сотрудники телекомпании направили Эйсмонту письмо, в котором потребовали отменить цензуру, признать недействительными итоги выборов президента, отправить в отставку главу Центризбиркома Лидию Ермошину, не допускать насилия по отношению к мирным людям и освободить заключенных.

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