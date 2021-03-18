Генпрокуратура Белоруссии предложила ужесточить закон об экстремизме

Ведомство хочет дать МВД и КГБ полномочия самим признавать организации экстремистскими и принимать решения об их ликвидации. За экстремизм граждан Белоруссии могут лишить паспорта, а иностранцам — запретить въезд в республику

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Генпрокуратура Белоруссии разработала новую редакцию закона «О противодействии экстремизму», в котором за органами госбезопасности и внутренних дел закрепляется право на самостоятельное признание организаций экстремистскими и запрещение их деятельности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Согласно проекту, прокурор, органы госбезопасности и внутренних дел получат право при выявлении признаков экстремистских действий выносить предписания учредителям и руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям при отсутствии оснований для привлечения их к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что невыполнение требований силовиков и повторное нарушение повлечет ликвидацию организации или прекращение деятельности ИП.

Новая редакция закона также предусматривает сокращение сроков рассмотрения дел о признании организации экстремистской или о ее ликвидации: теперь суд первой инстанции будет рассматривать такие материалы в течение месяца со дня принятия заявления.