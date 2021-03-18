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Общество ,  
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Генпрокуратура Белоруссии предложила ужесточить закон об экстремизме

Ведомство хочет дать МВД и КГБ полномочия самим признавать организации экстремистскими и принимать решения об их ликвидации. За экстремизм граждан Белоруссии могут лишить паспорта, а иностранцам — запретить въезд в республику
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Генпрокуратура Белоруссии разработала новую редакцию закона «О противодействии экстремизму», в котором за органами госбезопасности и внутренних дел закрепляется право на самостоятельное признание организаций экстремистскими и запрещение их деятельности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Согласно проекту, прокурор, органы госбезопасности и внутренних дел получат право при выявлении признаков экстремистских действий выносить предписания учредителям и руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям при отсутствии оснований для привлечения их к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что невыполнение требований силовиков и повторное нарушение повлечет ликвидацию организации или прекращение деятельности ИП.

Правительство предложило создать базу данных экстремистских материалов
Политика
Фото:Fabian Strauch / dpa / ТАСС

Новая редакция закона также предусматривает сокращение сроков рассмотрения дел о признании организации экстремистской или о ее ликвидации: теперь суд первой инстанции будет рассматривать такие материалы в течение месяца со дня принятия заявления.

Кроме того, участники или учредители организаций, признанных экстремистскими, не смогут в течение пяти лет учреждать новые юрлица и СМИ. За МВД предлагается закрепить ведение перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности. В него войдут и ранее осужденные по этим причинам. Их финансовые операции попадут под усиленный контроль властей.

Если в перечень экстремистов попадет иностранец, то ему запретят въезд в Белоруссию. Для граждан республики такой статус может стать основанием для утраты гражданства.

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Генпрокурор Белоруссии предложил ужесточить наказание за экстремизм
Политика
Андрей Швед

В феврале генпрокурор Белоруссии Андрей Швед предложил ужесточить наказание за экстремизм. По его мнению, к ответственности нужно привлекать не только руководителей экстремистских формирований, но и их участников.

По словам Шведа, наказание также должно распространяться на лиц, которые способствуют деятельности экстремистских организаций и занимаются их финансированием. Под содействием генпрокурор имел в виду разжигание розни и пропагандирование экстремистских взглядов.

В Белоруссии уголовные дела о создании экстремистского формирования были заведены на нескольких членов Координационного совета оппозиции, который создали экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и ее соратники после выборов 9 августа. В экстремизме Минск обвиняет и саму Тихановскую, которая сейчас находится в Литве. Большинство лидеров белорусской оппозиции покинули республику или находятся под арестом.

Автор
Михаил Котляр
Белоруссия экстремизм Генпрокуратура КГБ МВД
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