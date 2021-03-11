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Группа из Белоруссии допустила отказ от участия в «Евровидении»

Группа «Галасы Зместа»
Группа «Галасы Зместа» (Фото: galasyzmesta.by)

Белорусская группа «Галасы Зместа» может отказаться от участия в «Евровидении-2021» после того, как организаторы конкурса усмотрели политический подтекст в их песне и потребовали ее изменения. Об этом лидер коллектива Дмитрий Бутаков заявил «РИА Новости».

«Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И на этом все закончится», — сказал Бутаков. При этом он не исключил, что Белоруссия может и вовсе отказаться от участия в «Евровидении».

«Вполне может быть так. Хоккей же у нас отобрали», — пояснил Бутаков, добавив, что окончательное решение примет Белтелерадиокомпания, которая занимается отбором кандидатов. Лидер группы подчеркнул, что ситуация не вызывает у него удивления, и сам он не испытывает никаких угрызений совести за текст песни.

РБК обратился за комментарием к группе «Галасы 3Места».

Организаторы «Евровидения» отказались допускать песню Белоруссии
Технологии и медиа
Группа &laquo;Галасы 3Места&raquo;

Материал дополняется. 

Автор
Михаил Котляр
При участии
Елизавета Ламова
Белоруссия «Евровидение» политика песня
РБК
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