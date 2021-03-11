Группа из Белоруссии допустила отказ от участия в «Евровидении»

Группа «Галасы Зместа» (Фото: galasyzmesta.by)

Белорусская группа «Галасы Зместа» может отказаться от участия в «Евровидении-2021» после того, как организаторы конкурса усмотрели политический подтекст в их песне и потребовали ее изменения. Об этом лидер коллектива Дмитрий Бутаков заявил «РИА Новости».

«Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И на этом все закончится», — сказал Бутаков. При этом он не исключил, что Белоруссия может и вовсе отказаться от участия в «Евровидении».

«Вполне может быть так. Хоккей же у нас отобрали», — пояснил Бутаков, добавив, что окончательное решение примет Белтелерадиокомпания, которая занимается отбором кандидатов. Лидер группы подчеркнул, что ситуация не вызывает у него удивления, и сам он не испытывает никаких угрызений совести за текст песни.

РБК обратился за комментарием к группе «Галасы 3Места».