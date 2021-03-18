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Блинкен потребовал прекратить строительство «Северного потока-2»

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Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Госдепартамент США вновь предупредил компании, участвующие в строительстве российского газопровода «Северный поток-2», о риске попасть под американские санкции, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

«Любая компания, вовлеченная в строительство газопровода «Северный поток-2», рискует подвергнуться санкциям США и должна немедленно прекратить работы», — заявил Блинкен.

Он напомнил слова президента США Джо Байдена, который называл «Северный поток-2» «плохой сделкой» как для Германии и Украины, так и для союзников и партнеров Соединенных Штатов в Центральной и Восточной Европе.

По его мнению, строящийся газопровод «является геополитическим проектом России», цель которого — «разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности».

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Фото:Stine Jacobsen / Reuters

США ввели первые санкции против «Северного потока-2» в декабре 2019 года. Из-за санкций швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб газопровода, в результате строительство было приостановлено. Впоследствии американские власти расширили санкции.

В частности, в начале января 2021 года сенат США, несмотря на вето экс-президента Дональда Трампа, одобрил оборонный бюджет на текущий финансовый год. Одно из положений касалось ужесточения санкций США против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Под санкции в отношении «Северного потока-2» попали в том числе компании, оказывающие страховые и сертификационные услуги.

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В конце февраля российское судно-трубоукладчик «Фортуна», участвующее в строительстве газопровода, и его собственник — компания «КВТ-РУС» — попали под санкции в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). До этого в отношении «Фортуны» были введены ограничения в соответствии с законом CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»).

СМИ сообщали, что около двух десятков европейских компаний вышли из проекта «Северный поток-2» из-за опасений действий США.

В начале марта Блинкен не исключил введения новых санкций против газопровода «Северный поток-2». В ЕС выступают против санкций третьих стран в отношении европейских компаний.

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