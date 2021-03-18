Блинкен потребовал прекратить строительство «Северного потока-2»

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Госдепартамент США вновь предупредил компании, участвующие в строительстве российского газопровода «Северный поток-2», о риске попасть под американские санкции, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

«Любая компания, вовлеченная в строительство газопровода «Северный поток-2», рискует подвергнуться санкциям США и должна немедленно прекратить работы», — заявил Блинкен.

Он напомнил слова президента США Джо Байдена, который называл «Северный поток-2» «плохой сделкой» как для Германии и Украины, так и для союзников и партнеров Соединенных Штатов в Центральной и Восточной Европе.

По его мнению, строящийся газопровод «является геополитическим проектом России», цель которого — «разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности».