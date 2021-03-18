Хуснуллин выразил надежду на курортный сезон в Крыму без ограничений воды

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Курортный сезон на полуострове может пройти без ограничений в подаче воды, поскольку сейчас активно ведется бурение артезианских скважин. Об этом в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма с участием президента Владимира Путина заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Трансляция велась на канале «Россия 24».

«Считаем, что мы с Росгеологией очень активно занимаемся на территории Севастополя и Крыма бурением артезианских скважин. Еще 17 скважин пробурим на территории Севастополя, что безусловно даст определенный объем воды и позволяет нам надеяться, что мы пройдем курортный сезон без ограничений», — сказал Хуснуллин.

Кроме того, в ходе брифинга официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что надежное водоснабжение в Крыму «будет обеспечено, несмотря на козни киевского режима».

В 2014 году Крым стал российским регионом по итогам референдума. До этого вода на полуостров поступала из Днепра по построенному в середине прошлого века Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал 85% потребностей жителей Крыма. В 2017 году власти Херсонской области Украины построили в русле канала дамбу, которая перекрыла воду.