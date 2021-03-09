Глава Крыма поручил разработать худшие сценарии водоснабжения полуострова

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Крымские власти должны будут определить график работы учреждений и поставок воды в курортный сезон. Об этом на заседании оперативного штаба по водоснабжению заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Трансляция велась на его странице в Facebook.

«До следующего заседания штаба мы полностью определяем график работы в худшей ситуации всех учреждений и снабжения [водой — РБК] населения в курортный сезон», — сказал Аксенов. По его словам, потребление воды увеличится, и для наиболее неблагоприятного сценария потребуется «простая математическая модель».

Аксенов добавил, что введенный график может оказаться неприятным, но он нужен, чтобы провести курортный сезон.

В 2014 году Крым вошел в состав России по результатам референдума. До этого вода на полуостров поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу, построенному в середине прошлого века. Канал обеспечивал 85% потребностей крымчан в пресной воде. В 2017 году власти украинской Херсонской области построили дамбу в русле канала и полностью перекрыли воду.