Путин пообещал Крыму 1 трлн руб. частных инвестиций до 2025 года

Для выполнения этой задачи необходимы слаженная работа властей на всех уровнях и улучшение делового климата на полуострове, отметил президент. В феврале правительство выделило на развитие Крыма дополнительно 112,5 млрд руб.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В течение четырех ближайших лет объем частных инвестиций в республику должен превысить 1 трлн руб. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством регионов и правительством, посвященном развитию Крыма и Севастополя, передает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть: об успехе наших действий можно будет говорить, только если мы сумеем обеспечить существенный, кардинальный рост частных инвестиций. Их объем за предстоящие четыре года, то есть за 2022–2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить 1 трлн руб.», — указал глава государства.

Столь амбициозная задача потребует координации действий властей на всех уровнях. «Вести работу необходимо в диалоге и тесном контакте с деловым сообществом, самым внимательным образом относиться к поступающим от предпринимателей предложениям», — подчеркнул президент.

Как отметил Путин, сейчас на полуострове завершаются крупные государственные проекты, которые станут опорой для будущих инвесторов. Они позволят перейти ко второму этапу восстановления экономики Крыма. В связи с этим президент напомнил о необходимости стимулирования инвестиций, улучшения делового климата и повышения доступности финансовых услуг.