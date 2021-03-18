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Экономика ,  
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Путин пообещал Крыму 1 трлн руб. частных инвестиций до 2025 года

Для выполнения этой задачи необходимы слаженная работа властей на всех уровнях и улучшение делового климата на полуострове, отметил президент. В феврале правительство выделило на развитие Крыма дополнительно 112,5 млрд руб.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В течение четырех ближайших лет объем частных инвестиций в республику должен превысить 1 трлн руб. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством регионов и правительством, посвященном развитию Крыма и Севастополя, передает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть: об успехе наших действий можно будет говорить, только если мы сумеем обеспечить существенный, кардинальный рост частных инвестиций. Их объем за предстоящие четыре года, то есть за 2022–2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить 1 трлн руб.», — указал глава государства.

Столь амбициозная задача потребует координации действий властей на всех уровнях. «Вести работу необходимо в диалоге и тесном контакте с деловым сообществом, самым внимательным образом относиться к поступающим от предпринимателей предложениям», — подчеркнул президент.

Встреча Путина с жителями Крыма. Видео
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Как отметил Путин, сейчас на полуострове завершаются крупные государственные проекты, которые станут опорой для будущих инвесторов. Они позволят перейти ко второму этапу восстановления экономики Крыма. В связи с этим президент напомнил о необходимости стимулирования инвестиций, улучшения делового климата и повышения доступности финансовых услуг.

18 марта, в седьмую годовщину присоединения Крыма к России, Путин провел встречу с его жителями. Из-за пандемии она проходила в формате видеотрансляции. Президент поздравил крымчан с этой датой, отметив, что встречи с ними в марте стали хорошей традицией.

По последним данным Росстата, в 2019 году валовой региональный продукт Крыма составлял почти 95 трлн руб. против 90 трлн годом ранее.

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Крым обратится в ООН из-за водной блокады полуострова
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Фото:Kremlin Poo / Global Look Press

В феврале правительство продлило до 2025 года федеральную целевую программу развития Республики Крым и выделило на нее дополнительно 112,5 млрд руб. из бюджета. Эти средства в первую очередь пойдут на ликвидацию проблем с водоснабжением. Серьезные проблемы начались с 2017 года. До этого момента вода на полуостров поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Однако украинские власти построили дамбу в Херсонской области и перекрыли канал.

Крым был включен в состав России после референдума 16 марта 2014 года, во время которого более 96% жителей полуострова высказались за присоединение. 18 марта Республика Крым подписала договор о вхождении в состав России. На Украине считают референдум незаконным и называют Крым временно оккупированной территорией. Большинство стран не признало полуостров частью России. США и страны Запада в связи с присоединением Крыма ввели антироссийские санкции. В Кремле неоднократно заявляли, что Крым — российская территория, и называли вопрос о его территориальной принадлежности закрытым.

Автор
Михаил Котляр
Владимир Путин Крым инвестиции Севастополь
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