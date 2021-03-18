Митрохина оштрафовали на 300 тыс. руб. после акции 23 января

Сергей Митрохин (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина признали виновным в повторном нарушении правил организации публичного мероприятия и оштрафовали на 300 тыс. руб. Об этом РБК сообщил адвокат политика Сергей Тельнов.

Он добавил, что защита «обязательно» будет обжаловать решение первой инстанции.

Информацию РБК подтвердили в пресс-службе Тверского районного суда. «Вынесено постановление о признании Сергея Митрохина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП и назначено ему наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. руб.», — сообщили в пресс-службе.

12 марта его задержали в микрорайоне Камушки, где он встречался с избирателями. По словам Митрохина, это связано с его участием в несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января.