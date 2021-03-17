Депутата Мосгордумы Митрохина задержали у здания Совфеда

Вид на здание Совета Федерации РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

У здания Совета Федерации были задержаны депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин и еще два человека, которые вышли с пикетами. Об этом РБК сообщил Митрохин.

«Сначала нам сообщили, что мы можем здесь стоять, потом, видимо, поступила команда, что нас нужно забрать. Задержали одного участника пикета и еще двух человек», — сказал Митрохин. К одному из задержанных применили силу и унесли его к автозаку на руках, добавил политик.

По словам Митрохина, мероприятие проходило под названием «пикет бомжей». Он уточнил, что стоял в 70 метрах от пикетирующих и общался с журналистами.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что не владеют данной информацией.

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