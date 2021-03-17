Европейский бизнес признал ошибки в отношениях с Россией

По словам президента Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристофа Ляйтла, в числе ошибок ЕС — введение против России санкций и отказ европейских лидеров от сотрудничества с Путиным в начале его карьеры

Кристоф Ляйтль (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В отношениях с Россией Европа допустила несколько ошибок. Такой вывод сделал президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль в газете Kurier.

К таким ошибкам европейский политик отнес санкции ЕС против России, которые, как он считает, нанесли «огромный урон обеим сторонам». Отказ Европы от сотрудничества с Россией, когда Владимир Путин только стал президентом страны, а также отсутствие глав европейских государств на церемонии открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году.

По мнению Ляйтля, в настоящее время отношения между ЕС и Россией достигли «низшей точки». Однако, он полагает, что все-таки остается шанс на перезагрузку отношений.

«Нужно вновь наводить мосты, а не возводить преграды», — сказал Ляйтль. Для этого, он считает, что Брюсселю следует постепенно ослаблять санкции, создавая доверительную атмосферу, а также налаживать взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры. В ситуации же с Украиной Евросоюзу стоило бы взять пример с Австрии и сохранять нейтральность, отмечает президент Европалаты.