ЕС продлил санкции против России из-за ситуации на Украине

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 73,51 (+0,01) Инвестиции, 13:15
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 87,8 (+0,04) Инвестиции, 13:15
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном экономику и транспорт в регионе Политика, 17:20 Как видео, AR и VR помогают ретейлерам наращивать продажи Pro, 17:19 Президент Армении обратился в больницу из-за осложнений после COVID Политика, 17:14 С какими вакцинами «Спутник V» конкурирует в странах СНГ. Инфографика Общество, 17:09 ФАС обвинила кафе «Wаурма» в незаконном использовании лого McDonald's Бизнес, 16:58 Азербайджан одобрил использование вакцины «Спутник V» Общество, 16:58 Глава финтех-«дочки» Alibaba подал в отставку Инвестиции, 16:56 Кремль заявил об отсутствии в графике Путина саммита по Донбассу в апреле Политика, 16:54 Бывший футболист «Тамбова» назвал ситуацию с клубом позором России Спорт, 16:54 Глава Росавиации объяснил причины задержки сертификации Boeing 737 MAX Бизнес, 16:50 Последствия локдауна: чего ждать от онлайн-торговли в 2021 году Pro, 16:45 Арестованного после митинга священника освободили от должности настоятеля Общество, 16:45 Где супермаркетам найти точки роста: пять мировых трендов РБК и Русский продукт, 16:44 В Минпросвещения предложили разрешить сдавать детей в спеццентры МВД Общество, 16:42
Война санкций ,  
0 

ЕС продлил санкции против России из-за ситуации на Украине

Сейчас в черном списке находятся 177 физических и 48 юридических лиц. Действие ограничений Брюссель продлил до 15 сентября. Под санкциями, в частности, находятся директор СВР, спикер Совфеда и замглавы администрации президента
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Совет Европейского союза продлил на полгода персональные санкции в отношении российских и украинских физлиц и организаций за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», следует из опубликованного заявления ЕС.

«Сегодня Совет постановил продлить санкции <...> на следующие шесть месяцев, до 15 сентября 2021 года», — говорится в сообщении.

Санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям, находящимся в черном списке. «Санкции будут по-прежнему применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам», — уточняется в заявлении.

«Наконец-то включили»: фигуранты и чиновники о санкционном списке США
Фотогалерея 
&laquo;Власти США <a href="https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ac7e0709a79476087eef7ae">неоднократно нарушали</a> международное право и принципы развития международной торговли. Это совершенно неприемлемо. И в этой ситуации российские бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть поддержаны&raquo;.

Индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц, кого Брюссель считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины, были введены в марте 2014 года. Ограничительные меры предполагают запрет на въезд в страны ЕС, а также замораживание активов в странах Европы. Последний раз ЕС продлевал эти санкции на полгода в прошлом сентябре. Месяц спустя в черный список были добавлены два физлица и четыре организации за строительство Крымского моста.

Среди россиян, оказавшихся в санкционном списке ЕС, — директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, замглавы администрации президента Дмитрий Козак, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, экс-помощник президента Владислав Сурков, советник главы государства Сергей Глазьев, депутаты Сергей Железняк и Сергей Неверов, а также другие политики.

Украина попросила у США ввести новые всеобъемлющие санкции против России
Политика
<p>Юлия Свириденко</p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -360px; top: -5px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div>

Другие меры ЕС, реализованные в ответ на кризис на Украине, включают экономические санкции, направленные против отдельных секторов российской экономики, которые в настоящее время действуют до 31 июля 2021 года, и ограничительные меры в ответ на присоединение Крыма к России до 23 июня 2021 года. Список лиц и организаций, подпадающих под санкции, регулярно пересматривается и подлежит периодическому обновлению Советом ЕС. Москва неоднократно заявляла о неприемлемости и бесперспективности санкционной политики Запада.

Автор
Михаил Юшков
Евросоюз санкции Украина
Материалы по теме
СМИ узнали о согласовании в ЕС новых санкций против России
Политика
Украина попросила у США ввести новые всеобъемлющие санкции против России
Политика
Бастрыкин словами «сколько можно терпеть» отреагировал на санкции ЕС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter