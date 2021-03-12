ЕС продлил санкции против России из-за ситуации на Украине

Сейчас в черном списке находятся 177 физических и 48 юридических лиц. Действие ограничений Брюссель продлил до 15 сентября. Под санкциями, в частности, находятся директор СВР, спикер Совфеда и замглавы администрации президента

Киев, Украина (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Совет Европейского союза продлил на полгода персональные санкции в отношении российских и украинских физлиц и организаций за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», следует из опубликованного заявления ЕС.

«Сегодня Совет постановил продлить санкции <...> на следующие шесть месяцев, до 15 сентября 2021 года», — говорится в сообщении.

Санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям, находящимся в черном списке. «Санкции будут по-прежнему применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам», — уточняется в заявлении.

Индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц, кого Брюссель считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины, были введены в марте 2014 года. Ограничительные меры предполагают запрет на въезд в страны ЕС, а также замораживание активов в странах Европы. Последний раз ЕС продлевал эти санкции на полгода в прошлом сентябре. Месяц спустя в черный список были добавлены два физлица и четыре организации за строительство Крымского моста.