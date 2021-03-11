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СМИ узнали о согласовании в ЕС новых санкций против России

Послы стран Евросоюза договорились ввести санкции против граждан России, Китая, КНДР и других стран, которые, по мнению Брюсселя, причастны к нарушению прав человека. Меры, которые коснутся россиян, будут связаны с Крымом
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Послы стран Евросоюза предварительно согласовали новые санкции в отношении физических лиц, в том числе граждан России, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за нарушения прав человека. Об этом сообщают EUObserver со ссылкой на дипломатические источники и ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС. По их данным, решение будет утверждено на заседании министров иностранных дел стран ЕС, которое пройдет 22 марта.

Как пишет EUObserver, под ограничения попадут граждане России, Китая, КНДР, Эритреи, Ливии и Южного Судана. Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза.

Собеседник ТАСС уточнил, что ограничительные меры, которые затронут россиян, касаются, скорее всего, «нарушения прав человека в Крыму». «Насколько мне известно, россияне фигурируют в новом списке именно относительно прав человека в Крыму», — заявил он.

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«РИА Новости» без ссылок на источники также пишет, что Евросоюз обсуждает расширение санкционного списка за нарушение прав человека, в который могут попасть граждане Китая, России и других стран.

Евросоюз утвердил новый глобальный санкционный режим за нарушение прав человека в начале декабря. Его фигурантам запрещают въезд в страны блока и доступ к финансовой системе ЕС, то есть европейские активы подлежат заморозке, а резиденты ЕС не могут предоставлять им никакие финансовые услуги. В рамках этого режима 2 марта Брюссель ввел санкции в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. Под ограничения попали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

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Вслед за ЕС санкции против российских физических и юридических лиц ввели США. Под них попали Краснов и Калашников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников и другие. Меры также введены против ФСБ, Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий и научных институтов Минобороны.

Поводом для этих мер стали отравление Навального и замена его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Военные специалисты в Германии, а также эксперты лабораторий из Франции и Швеции заявили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы «Новичок». Российские власти причастность к отравлению Навального неоднократно опровергали.

В российском МИДе новые санкции ЕС и США назвали враждебным антироссийским выпадом. В ведомстве добавили, что не намерены «мириться» с введением новых ограничений и будут реагировать, «исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично».

Автор
Наталия Анисимова
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