СМИ узнали о согласовании в ЕС новых санкций против России

Послы стран Евросоюза договорились ввести санкции против граждан России, Китая, КНДР и других стран, которые, по мнению Брюсселя, причастны к нарушению прав человека. Меры, которые коснутся россиян, будут связаны с Крымом

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Послы стран Евросоюза предварительно согласовали новые санкции в отношении физических лиц, в том числе граждан России, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за нарушения прав человека. Об этом сообщают EUObserver со ссылкой на дипломатические источники и ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС. По их данным, решение будет утверждено на заседании министров иностранных дел стран ЕС, которое пройдет 22 марта.

Как пишет EUObserver, под ограничения попадут граждане России, Китая, КНДР, Эритреи, Ливии и Южного Судана. Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза.

Собеседник ТАСС уточнил, что ограничительные меры, которые затронут россиян, касаются, скорее всего, «нарушения прав человека в Крыму». «Насколько мне известно, россияне фигурируют в новом списке именно относительно прав человека в Крыму», — заявил он.

«РИА Новости» без ссылок на источники также пишет, что Евросоюз обсуждает расширение санкционного списка за нарушение прав человека, в который могут попасть граждане Китая, России и других стран.