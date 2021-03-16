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Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до середины апреля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил продлить приостановку рейсов в Великобританию до 16 апреля включительно. Об этом РБК сообщили в оперштабе.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года», — заявили в оперштабе.

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией 22 декабря прошлого года из-за распространения там нового штамма коронавируса. Изначально речь шла о недельном моратории, однако с тех пор Москва неоднократно продлевала запрет на полеты в эту страну. Последний раз ограничение продлевалось до 16 марта включительно.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Полеты в Великобританию ограничивали и многие другие страны, в том числе и члены ЕС.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании в начале декабря. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что он на 50–70% заразнее ранее известных мутаций SARS-CoV-2. При этом в организации заявляли, что «британский» штамм не приводит к более тяжелому течению болезни и не повышает смертность от нее. Новый штамм выявили в нескольких десятках стран, в том числе в России.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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