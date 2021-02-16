Россия продлила запрет на полеты в Великобританию

Мораторий, установленный после появления «британского» штамма коронавируса, продлили до середины марта

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Власти России решили продлить сроки приостановки авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

Прекратить полеты оперативный штаб решил 22 декабря 2020 года в связи с выявлением в Великобритании нового, более заразного штамма коронавируса. Изначально речь шла о недельном моратории, однако позже было решено продлить его. В последний раз ограничение продлевалось до 16 февраля включительно.

Ограничили полеты в Великобританию многие другие страны, в том числе и члены ЕС. Более жесткие меры для въезжающих в страну накануне обнародовали и британские власти. Теперь посещающие Соединенное Королевство должны не только сдавать ПЦР-тест перед поездкой, но и два теста на коронавирус уже непосредственно во время обязательного десятидневного карантина по приезде.