Россия продлила запрет на полеты в Великобританию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 73,29 (-0,02) Инвестиции, 14:09
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 88,94 (-0,03) Инвестиции, 14:09
Превентивная медицина: как часто обследоваться и сохранять здоровье Партнерский материал, 15:10 Черчесов поставил вторую прививку от коронавируса Спорт, 15:08 Песков рассказал о выборе синонимов к имени Навального Политика, 15:05 Умерла актриса Малого театра Лариса Кичанова Общество, 15:03 Госдума приняла закон о штрафах за нарушения деятельности иноагентов Общество, 14:58 Меган Маркл и Принц Гарри дадут интервью Опре Уинфри Стиль, 14:54 «Яндекс» увеличил выручку в 2020 году вопреки негативным прогнозам Бизнес, 14:47 В Минсельхозе заявили о сохранении стабильных цен на мясо Общество, 14:45 Второй пилот: что может пойти не так в поездке и как этого избежать РБК и Porsche, 14:41 В Кремле назвали сроки возобновления работы Путина в очном формате Политика, 14:40 Роспотребнадзор назвал условия возвращения иностранцев на учебу в Россию Общество, 14:34 Мишустин выделил МЧС 6 млрд руб. на закупку спецтехники Общество, 14:29 Риелторы назвали минимальную стоимость аренды жилья в Москве Недвижимость, 14:22 Генсек НАТО заявил о готовности к конфронтации и сотрудничеству с Россией Политика, 14:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

Россия продлила запрет на полеты в Великобританию

Мораторий, установленный после появления «британского» штамма коронавируса, продлили до середины марта
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Власти России решили продлить сроки приостановки авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

Прекратить полеты оперативный штаб решил 22 декабря 2020 года в связи с выявлением в Великобритании нового, более заразного штамма коронавируса. Изначально речь шла о недельном моратории, однако позже было решено продлить его. В последний раз ограничение продлевалось до 16 февраля включительно.

Эксперты признали «британский» штамм коронавируса более смертоносным
Общество
Фото:Hollie Adams / Getty Images

Ограничили полеты в Великобританию многие другие страны, в том числе и члены ЕС. Более жесткие меры для въезжающих в страну накануне обнародовали и британские власти. Теперь посещающие Соединенное Королевство должны не только сдавать ПЦР-тест перед поездкой, но и два теста на коронавирус уже непосредственно во время обязательного десятидневного карантина по приезде.

Для не сдавших обязательный тест на COVID-19 при возвращении установлен штраф £1 тыс. Не сдавшим второй обязательный тест грозят штраф в виде £2 тыс. и продление обязательного карантина до 14 дней. За нарушение самоизоляции после прилета в Великобританию предусмотрен штраф в размере £5 тыс., который при повторном нарушении увеличивается до £10 тыс.

В Израиле смягчат ограничения для вакцинированных от COVID-19
Общество
Вакцинация от коронавируса в Гиватаиме, Израиль

Читайте на РБК Pro
Глава Mail.ru Дмитрий Гришин: «Общага Бауманки — как Кремниевая долина» Антипотребление: почему люди покупают меньше и как на это отвечают бренды РБК Pro: Microsoft в стиле «рок». Как менялся логотип знаменитого бренда Новые налоги: сколько потеряют вкладчики и инвесторы

«Британский» штамм коронавируса обнаружили в Англии в начале декабря. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что он на 50–70% заразнее ранее известных мутаций SARS-CoV-2. При этом в организации заверили, что новый штамм не приводит к более тяжелому течению болезни и не повышает смертность от нее.

Автор
Артем Филипенок
При участии
Юлия Старостина
Великобритания авиасообщение
Материалы по теме
Еще один штамм коронавируса из Великобритании выявили в 11 странах
Общество
Эксперты признали «британский» штамм коронавируса более смертоносным
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об эффективности «ЭпиВакКороны» против мутаций
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter