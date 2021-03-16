Крым привлек юристов-международников для подачи иска против Украины
Власти Крыма привлекают юристов-международников, чтобы составить и подать иск против Украины из-за водной блокады. Об этом РБК сообщил первый заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс.
«Привлекаем [юристов-международников] для формирования иска и всех необходимых документов. Пока еще нет [информации по сумме иска]. Пока еще подсчитываем. Она будет чуть позже», — сказал Фикс.
РБК обратился за комментарием к пресс-службе главы Крыма.
О намерении подать к Украине иск из-за ущерба, который полуострову нанесла водная блокада, 10 марта заявлял госсовета республики Владимир Константинов. При этом он указывал, что для начала вину соседней страны крымские власти намерены доказать в российских судах. Он добавил, что в будущем правительство региона планирует предъявить претензии в связи с энергетической и транспортной блокадой.