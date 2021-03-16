Крым привлек юристов-международников для подачи иска против Украины

В 2014 году Крым вошел в состав России по результатам референдума. Украинские власти и большинство стран не признали результаты голосования.

В 2017 году администрация украинской Херсонской области ввела в эксплуатацию дамбу, которая перекрыла поставку в Крым воды из Днепра по Северокрымскому каналу. До этого канал был основным источником пресной воды на полуострове.

После этого в Крыму начались трудности с питьевой водой. Ее начали выкачивать сначала из водохранилищ и подземных артезианских вод. В августе прошлого года три водохранилища обмелели, из-за чего в ряде населенных пунктов полуострова подачу воды ограничили.

Ограничения ввели в Симферополе, Алуште, а также поселке Партенит и селе Малый Маяк на южном побережье Крыма. В ноябре 2020-го в Евпатории отключили горячую воду, а в декабре подачу воды ограничили в Ялте.

15 марта вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в ближайшее время будут запущены два водопровода в Севастополе и Симферополе. Они должны будут обеспечить города водой во время засухи.