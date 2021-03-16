Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 73,23 (-0,28) Инвестиции, 15 мар, 14:15
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 87,35 (-0,45) Инвестиции, 15 мар, 14:15
СМИ узнали о письме Сечина Путину о риске потери угольных рынков Азии Бизнес, 10:34 Абрамченко предложила запретить пластиковые трубочки и посуду Общество, 10:31 Девять книг про экологию Зеленая экономика, 10:30  Названа дата премьеры конкурента Tesla Model 3 от BMW Авто, 10:29 Биткоин подешевел на 14% за три дня Крипто, 10:28 Как решить проблему закрывающих документов для командировок РБК и Smartway, 10:26 Знакомства в постковидном мире: как инвестировать в дейтинг-сервисы Pro, 10:22 Россиян предупредили о пугающих судом за отказ от «бонусов» мошенниках Общество, 10:22 «Новая газета» связала человека в форме курьера с «химатакой» у редакции Общество, 10:18 Как построить эффективную модель ИТ-инфраструктуры Партнерский материал, 10:17 Илон Маск установил цену для своего NFT в 420 млн Dogecoin Крипто, 10:05 Искусство на флешке: что такое NFT и почему они приносят миллионы Индустрия 4.0, 10:00  Toyota предложила особые условия на покупку RAV4 и Land Cruiser Prado Пресс-релиз, 10:00 Зарплаты, бизнес-карты и кредиты: почему растет популярность бизнес-аппов РБК и СберБизнес, 09:57
Общество ,  
0 

Россиян предупредили о пугающих судом за отказ от «бонусов» мошенниках

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Мошенники начали рассылать гражданам СМС-сообщения о получении бонусов от государства и грозят судом, если получатели отказываются переходить по прилагаемым вредоносным ссылкам. Об этом сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, передает «РИА Новости».

По ее словам, мошенник присылает сообщение, где говорится, что на счет человека поступили средства в рамках «бонусного зачисления по программе поддержки» от государства. При этом для получения бонуса от гражданина требуют перейти по ссылке, чтобы подтвердить «легитимность» получения денег.

Ссылка выводит на сайт, внешне похожий на официальный сайт одного из официальных ведомств. На нем у пользователей собирают персональные данные, в том числе данные карт для последующего хищения денег.

Минцифры ответило на сообщения о мошенничестве под видом «Госуслуг»
Общество
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

«За несоблюдение такого требования (подтвердить легитимность. – РБК) преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение», — пояснила Лазарева.

По ее словам, в период пандемии злоумышленники начали использовать такой вид мошенничества через фейковые телесюжеты федеральных каналов и рекламу в соцсетях. Затем такие сообщения в соцсетях начали блокироваться, и мошенники перешли к более адресной стратегии, устраивая СМС-рассылку.

В ноябре прошлого года Национальный центр финансовой грамотности предупреждал о появлении нового типа мошенничества, при котором злоумышленники рассылают сообщения с якобы выпусками новостей федеральных каналов, в сюжете которых приводятся выступления министров.

Читайте на РБК Pro
Звериный оскал капитализма: как немец сделал $2,5 млрд на пиве для собак Как бороться со страхом в общении с начальством Почему культовый Reebok терпит неудачи 30 лет Кто оказался незамеченным бенефициаром кризиса

В конце видео дается инструкция о фейковых выплатах, и как их якобы можно получить. К видео мошенники прилагают ссылку на фишинговые сайты, имитирующие страницы госорганов. На сайтах пользователей просят ввести личные данные, в том числе номера банковских карт.

В конце декабря прошлого года Центробанк заявлял о росте числа случаев мошенничества с использованием электронных средств платежа с июля по сентябрь на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Общая сумма таких операций составила 2,5 млрд руб.

мошенничество Банковские карты бонусы
Материалы по теме
Эксперты сообщили о схеме мошенничества с возвратом ошибочных переводов
Финансы
ЦБ рекомендовал предупреждать о мошенниках в приложениях и банкоматах
Финансы
В Москве завели дело о крупном мошенничестве в муниципалитете Щукино
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter