Россиян предупредили о пугающих судом за отказ от «бонусов» мошенниках

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Мошенники начали рассылать гражданам СМС-сообщения о получении бонусов от государства и грозят судом, если получатели отказываются переходить по прилагаемым вредоносным ссылкам. Об этом сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, передает «РИА Новости».

По ее словам, мошенник присылает сообщение, где говорится, что на счет человека поступили средства в рамках «бонусного зачисления по программе поддержки» от государства. При этом для получения бонуса от гражданина требуют перейти по ссылке, чтобы подтвердить «легитимность» получения денег.

Ссылка выводит на сайт, внешне похожий на официальный сайт одного из официальных ведомств. На нем у пользователей собирают персональные данные, в том числе данные карт для последующего хищения денег.

«За несоблюдение такого требования (подтвердить легитимность. – РБК) преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение», — пояснила Лазарева.