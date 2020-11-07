Эксперт заявила об использовании мошенниками видео выступления министров

Фото: Chromorange / Andreas Poertner / Global Look Press

Мошенники используют видео, смонтированное из кадров с пресс-конференций правительства, для кражи денег с банковских карт россиян. Об этом «РИА Новости» сообщила эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.

Эксперт рассказала, что в Сети появился ролик, который начинается с кадров из выпуска новостей: выступлений министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова. После этого в видео дается подробная инструкция, как узнать о якобы причитающихся выплатах и получить их.

К видеозаписи приложена ссылка на фишинговый сайт, который имитирует страницы госорганов, где пользователей просят ввести личные данные и номер банковской карты для получения выплат.

«После этого вы лишитесь денег на своей карте», — заключила Шумакова.