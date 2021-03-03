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Минцифры ответило на сообщения о мошенничестве под видом «Госуслуг»

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Официальные рассылки портала «Госуслуги» не могут содержать призывов предоставить свои личные данные, в том числе страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов, его слова РБК передала пресс-служба ведомства.

Ранее корреспондент РБК получил электронное письмо, в котором мошенники под видом рассылки портала «Госуслуги» попросили ввести данные банковской карты и СНИЛС для получения социальных выплат. Оно было отправлено с адреса info@mtdproducts.ru. При этом агентство «РИА Новости» сообщило об аналогичных письмах с адреса info@mybusinessplan.ru.

Качанов пояснил, что официальные рассылки портала «Госуслуги» носят исключительно информационных характер и не могут содержать подобных требований.

«Официальные рассылки от портала «Госуслуги» носят общий информационный характер, могут содержать поздравление с днем рождения, напоминание о необходимости сменить водительское удостоверение и другие, но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты», — сказал он.

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Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

По его словам, чтобы проверить подлинность сообщения, можно проверить уведомление в своем личном кабинете на сайте или обратиться в службу поддержки.

Замминистра подчеркнул, что сотрудники портала постоянно проверяют ресурсы с внешне похожими на «Госуслуги» доменными именами, например, gosuslugi, propusk, posobie и т. д. По завершении анализа большая часть сайтов блокируется. Остальные же продолжают контролироваться сотрудниками портала до тех пор, пока не будет зафиксирован неправомерный контент или действия.

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Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что в России был зафиксирован еще один новый способ мошенничества. Неизвестные якобы по ошибке перечисляют человеку деньги, а затем просят вернуть их по другим реквизитам за счет другого лица. В результате транзакция становится закрепительным платежом для привязки карты к интернет-сервису. После этого порталы могут списывать любую денежную сумму без дополнительной верификации.

мошенничество Госуслуги Минцифры новости
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