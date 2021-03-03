Минцифры ответило на сообщения о мошенничестве под видом «Госуслуг»

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Официальные рассылки портала «Госуслуги» не могут содержать призывов предоставить свои личные данные, в том числе страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов, его слова РБК передала пресс-служба ведомства.

Ранее корреспондент РБК получил электронное письмо, в котором мошенники под видом рассылки портала «Госуслуги» попросили ввести данные банковской карты и СНИЛС для получения социальных выплат. Оно было отправлено с адреса info@mtdproducts.ru. При этом агентство «РИА Новости» сообщило об аналогичных письмах с адреса info@mybusinessplan.ru.

Качанов пояснил, что официальные рассылки портала «Госуслуги» носят исключительно информационных характер и не могут содержать подобных требований.

«Официальные рассылки от портала «Госуслуги» носят общий информационный характер, могут содержать поздравление с днем рождения, напоминание о необходимости сменить водительское удостоверение и другие, но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты», — сказал он.