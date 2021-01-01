ЦБ сообщил о росте числа мошеннических операций на треть

Общая сумма мошеннических операций в третьем квартале этого года достигла 2,5 млрд руб. В ЦБ связывают это с ростом объема операций с использованием электронных средств платежа

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С июля по сентябрь 2020 года мошенники провели 180 тыс. операций без согласия клиента, следует из статистики Банка России.

Общая сумма этих операций составила 2,5 млрд руб. Это на 32% больше к такому же периоду прошлого года. В прошлом году с июля по сентябрь мошенникам удалось похитить 1,9 млрд руб. Всего мошенники с июля по сентябрь 2019 года провели 163 тыс. операции.

Рост этого показателя объясняется в том числе увеличением объема операций с использованием электронных средств платежа, отметили в ЦБ. Также более чем в два раза выросло число выявленных банками мошеннических телефонных номеров — 10,7 тыс. номеров в третьем квартале 2020 года против 5,2 тыс. номеров годом ранее.

Больше всего объем операций без согласия клиента вырос в третьем квартале этого года на банкоматах, терминалах и импринтерах — на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число самих операций почти не изменилось (+3%). Поэтому средний чек одной мошеннической операции вырос на 44% — с 12,8 тыс. руб. до 18,5 тыс. руб.