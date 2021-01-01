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ЦБ сообщил о росте числа мошеннических операций на треть

Общая сумма мошеннических операций в третьем квартале этого года достигла 2,5 млрд руб. В ЦБ связывают это с ростом объема операций с использованием электронных средств платежа
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С июля по сентябрь 2020 года мошенники провели 180 тыс. операций без согласия клиента, следует из статистики Банка России.

Общая сумма этих операций составила 2,5 млрд руб. Это на 32% больше к такому же периоду прошлого года. В прошлом году с июля по сентябрь мошенникам удалось похитить 1,9 млрд руб. Всего мошенники с июля по сентябрь 2019 года провели 163 тыс. операции.

Рост этого показателя объясняется в том числе увеличением объема операций с использованием электронных средств платежа, отметили в ЦБ. Также более чем в два раза выросло число выявленных банками мошеннических телефонных номеров — 10,7 тыс. номеров в третьем квартале 2020 года против 5,2 тыс. номеров годом ранее.

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Больше всего объем операций без согласия клиента вырос в третьем квартале этого года на банкоматах, терминалах и импринтерах — на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число самих операций почти не изменилось (+3%). Поэтому средний чек одной мошеннической операции вырос на 44% — с 12,8 тыс. руб. до 18,5 тыс. руб.

Объем операций без согласия клиентов по сравнению с третьим кварталом 2019 года по каналу CNP (card not present, операции без физического использования карты) увеличился на 41%, с использованием дистанционных каналов банковского обслуживания физлиц — на 27%.

Резкий рост мошеннических операций в России произошел в первом полугодии на фоне пандемии коронавируса и увеличения доли онлайн-платежей. За первые шесть месяцев 2020 года Банк России заблокировал более 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, что почти в четыре раза превысило аналогичный период прошлого года. Мошенникам удалось похитить у клиентов банков около 4 млрд руб. (на 39% больше, чем за январь—июнь 2019 года).

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Сбербанк с начала года получил более 3,4 млн жалоб клиентов на телефонное мошенничество, сообщил РБК его представитель. Число жалоб выросло более чем в 30 раз по сравнению с 2017-м и более чем в два раза по сравнению с 2019 годом. «Количество мошеннических звонков гражданам России достигает 100 тыс. в сутки, телефонное мошенничество в России уже имеет все признаки национального бедствия», — предупредил представитель банка. Заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что число мошеннических звонков в России с начала года достигло 15 млн. По его словам, в стране идет «взрывной рост» киберпреступности.

Автор
Анастасия Батманова
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