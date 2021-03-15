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Военная операция в Сирии ,  
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Комитет Госдумы назвал число погибших в Сирии российских военных

Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Global Look Press
Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Global Look Press

Во время вооруженного конфликта в Сирии погибли 112 российских военнослужащих. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов, передает «РИА Новости».

«В Сирии погибли 112 российских военнослужащих», — сказал он во время круглого стола комитета, посвященного военной медицине.

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<p>Российские военные в Сирии</p> <p></p>

По данным РБК, с начала военной операции России в Сирии погибли не менее 120 россиян. Минобороны и региональные власти при этом не всегда называли имена убитых.

О 112 погибших военных говорил в сентябре 2018 года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Гражданская война в Сирии длится уже десять лет. В 2015 году президент России Владимир Путин объявил о начале сирийской военной операции для борьбы с терроризмом и «стабилизации законной власти в стране».

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В марте 2016-го Путин объявил о начале вывода из Сирии основной части российских военных. Тогда же он раскрыл траты на сирийскую операцию — 33 млрд руб. По подсчетам партии «Яблоко», общие затраты на операцию к июню 2017 года могли вырасти до 140 млрд руб.

Осенью 2019-го Путин заявил, что в Сирии России почти на 100% удалось выполнить поставленные перед собой задачи. При это в январе президент указал, что, несмотря на уничтожение большинства бандформирований, с подконтрольных боевикам территорий в Сирии до сих пор исходит террористическая угроза.

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