Комитет Госдумы назвал число погибших в Сирии российских военных

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Во время вооруженного конфликта в Сирии погибли 112 российских военнослужащих. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов, передает «РИА Новости».

«В Сирии погибли 112 российских военнослужащих», — сказал он во время круглого стола комитета, посвященного военной медицине.

По данным РБК, с начала военной операции России в Сирии погибли не менее 120 россиян. Минобороны и региональные власти при этом не всегда называли имена убитых.

О 112 погибших военных говорил в сентябре 2018 года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.