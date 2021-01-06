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Война в Сирии ,  
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Путин назвал мотивы принятия решений по сирийскому конфликту

Президент России Владимир Путин сообщил, что при принятии решений на сирийском направлении он в первую очередь руководствуется интересами страны. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«При принятии решения подобного рода <...> я руководствуюсь прежде всего не своими симпатиями и антипатиями, а интересами российского государства», — сказал Путин.

По словам президента, на территории арабской республики с начала конфликта действовали террористические формирования, которые представляли угрозу российской безопасности. «Мы тогда чувствовали, что нарастает террористическая угроза с территории Сирии, поскольку бандформирования захватили почти всю сирийскую территорию и укреплялись в Сирии», — пояснил глава государства.

При этом глава государства отметил, что несмотря на уничтожение большинства бандформирований, с подконтрольных боевикам территорий в Сирии до сих пор исходит террористическая угроза.

Путин заявил о ликвидации очага международного терроризма в Сирии
Политика
Владимир Путин на встрече с Башаром Асадом (в режиме видеоконференции)

Ранее Путин говорил, что в Сирии России почти на 100% удалось выполнить поставленные перед собой задачи. Президент напомнил, что до вмешательства России в сирийский конфликт 90% территории страны были под контролем у террористов. По словам главы государства, целью российской военной операции было избавиться от инфильтрации на свою территорию большого числа обученных и подготовленных боевиков.

В прошлом году Путин заявил, что России совместно с Турцией и Ираном удалось ликвидировать очаг международного терроризма в Сирии. «Очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован, заметно снижен и уровень насилия, налаживается мирная жизнь, ведется инклюзивный политический процесс под эгидой Организации Объединенных Наций», — сказал президент.

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Интервью президента посвящено рождественскому визиту главы государства в Сирию в 2020 году. Тогда в ходе визита Путин провел переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, а также посетил Мечеть Омейядов (Большая мечеть Дамаска) и Кафедральный собор Девы Марии, который является старейшим в Дамаске.

Российская кампания в Сирии

Участие российских вооруженных сил в боевых действиях на стороне правительственных войск и проправительственных военизированных формирований в ходе гражданской войны в Сирии началось в сентябре 2015 года. За два c лишним года сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС освободили от боевиков всю территорию страны, сказал в начале декабря 2017 года глава Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. 

Бюджет операции
Официальные данные об общем бюджете военной операции не раскрывались. В марте 2016 года, после объявления о начале вывода из Сирии основной части российской военной группировки, Владимир Путин сказал, что операция обошлась в 33 млрд руб. Это сопоставимо с суммой расходов на операцию в Сирии, которые подсчитал РБК. Исходя из названных данных, средняя стоимость одного дня составляла около 156 млн руб., а общая стоимость при условии сохранения уровня трат за два года могла составить около 100 млрд руб. По подсчетам партии «Яблоко», общие затраты на операцию к июню 2017 года могли составить до 140 млрд руб. 

Состав группы
Изначально в состав российской группировки вошло около 50 самолетов и вертолетов, но вскоре количество самолетов выросло до 69. Основной ударной силой авиагруппы стал модернизированный фронтовой бомбардировщик Су-24М. Также использовались бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25, истребители Су-30СМ и Су-35С, самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3, боевые и транспортные вертолеты, зенитные ракетные комплексы и корабли ВМФ. В марте 2016 года Владимир Путин объявил о начале вывода войск из Сирии, а через год начальник главного оперативного управления Генштаба ВС Сергей Рудской рассказал, что группировку сократили вдвое

Потери России в Сирии
За время операции в Сирии Россия потеряла как минимум четыре военных самолета. Два из них выкатились с палубы и упали в море при посадке на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», один выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы базы Хмеймим, а еще один был сбит истребителем ВВС Турции. ВКС России потеряли также три вертолета. В 2015 году был сбит Ми-8АМТШ, принимавший участие в спасении летчика самолета, сбитого турецкими ВВС, а в 2016 году разбился боевой Ми-28Н и был сбит с земли военно-транспортный Ми-8. Кроме того, в июле 2016-го был сбит сирийский Ми-25 с российскими инструкторами.

По подсчетам РБК, официальное подтверждение получила гибель 40 военнослужащих. В августе агентство Reuters оценило общее число погибших российских военнослужащих и сотрудников частных военных компаний в 76 человек. 

Владимир Путин Сирия терроризм боевики
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