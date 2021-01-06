Путин назвал мотивы принятия решений по сирийскому конфликту

Президент России Владимир Путин сообщил, что при принятии решений на сирийском направлении он в первую очередь руководствуется интересами страны. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«При принятии решения подобного рода <...> я руководствуюсь прежде всего не своими симпатиями и антипатиями, а интересами российского государства», — сказал Путин.

По словам президента, на территории арабской республики с начала конфликта действовали террористические формирования, которые представляли угрозу российской безопасности. «Мы тогда чувствовали, что нарастает террористическая угроза с территории Сирии, поскольку бандформирования захватили почти всю сирийскую территорию и укреплялись в Сирии», — пояснил глава государства.

При этом глава государства отметил, что несмотря на уничтожение большинства бандформирований, с подконтрольных боевикам территорий в Сирии до сих пор исходит террористическая угроза.