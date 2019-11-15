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Война в Сирии ,  
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Путин заявил о выполнении задач в Сирии почти на 100%
Россия выполнила основную задачу в Сирии, однако по-прежнему существуют риски просачивания террористов в Россию, сказал президент
Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Россия практически полностью выполнила те задачи, которые ставила перед собой, начиная военную операцию на территории Сирии. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, передает ТАСС.

По словам главы государства, прежде всего интересы России заключались в том, чтобы избавиться от инфильтрации на свою территорию большого числа обученных и подготовленных боевиков. «В этом смысле нельзя утверждать, что мы решили 100% задач, но в целом да. Ту задачу, которую мы перед собой ставили, начиная операцию в Сирии, мы выполнили», — сказал Путин.

Как отметил президент, после того, как сирийские пограничники встали на границе с Турцией, стало появляется больше информации о том, кто находится в лагерях террористов. «Мы знаем, что там сотни боевиков — выходцев из России, несколько тысяч из стран СНГ. А сколько уничтожено? Не меньше, если не больше», — отметил он.

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Путин напомнил, что после начала российской операции по поддержке легитимного правительства Сирии 90% территории страны было освобождено от террористов. Президент отметил, что свой вклад в борьбу с терроризмом в Сирии также внесли США. «Надо это признать, в том числе и вклад [американского] президента [Дональда] Трампа. Правда до того, как Россия пришла и приняла активное участие, все-таки международная коалиция в течение нескольких лет практически топталась на месте», — заключил Путин.

Накануне, 14 ноября, Минобороны России сообщило о создании новой военной базы в Сирии. В ведомстве рассказали, что в городе Камышлы будет создана авиационная комендатура. Ранее в этом городе базировались американские военнослужащие, которые оказывали помощь курдам в боях против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Путин, Сирия
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